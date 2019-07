ZAPALILI STOGODIŠNJI PIL DJEVICE MARIJE U MEĐIMURJU: ‘Pa kakav je to bolestan um kojem smeta ovakav sakralni spomenik?’

Vandali oštetili i zapalili stogodišnji pil Blažene djevice Marije kod Male Subotice

Tijekom noći nepoznati vandali su zapalili i oštetili stogodišnji pil Blažene djevice Marije koji je smješten uz cestu prije ulaska u Malu Suboticu. “Taj pil je ovdje stotinjak godina i ne pamti se nešto slično ovom divljačkom činu”, ispričao je za eMeđimurje Tomislav Horvat iz Male Subotice čija obitelj brine o održavanju pila

Glasnogovornik Policijske uprave međimurske Radovan Gačal objasnio je da je do oštećenja došlo tijekom protekle noći kada je na ulazna vrata bačena betonska žardinjera za cvijeće koja se nalazila ispred objekta. Krhotine su razbile sva stakla i srušile svijeću koja je gorjela unutra uslijed čega je došlo do požara. Vatra je oštetila unutrašnjost objekta, pri čemu je nagorio i dio objekta uz ulazna vrata. “Materijalna šteta, prema izjavi oštećenog, procjenjuje se na 5 tisuća kuna, a mi ćemo poduzeti sve potrebne mjere za pronalaženje počinitelja”, rekao je.

Šokirani činom

Tomislav dolazi svaki mjesec dva ili tri puta pokositi i urediti okoliš, a jutros je ostao šokiran stanjem koje je zatekao. “Sreća što se požar nije proširio na obližnja polja, jer su posljedice mogle biti katastrofalne. Pozvali smo policiju i nadam se da će pronaći počinitelje, jer na ovakav način, iz obijesti, uništavati ono što je duhovno blago uistinu zaslužuje samo najoštriju osudu”, rekao je.

Njegov ogorčeni ujak Antun Baloga također je rekao za eMeđimurje da se ne radi samo o materijalnoj šteti, već govori i nešto o čovjeku koji je to napravio. “Kakav je to bolestan um kojem smeta ovakav sakralni spomenik. Što se to mora desiti u nečijoj glavi da na ovaj način ispolji svoje frustracije? Svi se moramo zapitati kuda idemo kao društvo kad se ovakve stvari dešavaju.”