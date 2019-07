ZAPAD ZAGREBA I DALJE IMA PROBLEMA SA STRUJOM, ŠTO SE DOGAĐA? ‘Čudno je da je na tom dijelu u kratkom roku došlo do tri proboja’

HEP odbacuje tvrdnje da je uzrok nestanka struje u zapadnom dijelu Zagreba u lošem održavanju i zastarjeloj opremi

I dok su za višesatni nestanak električne energije u zapadnom dijelu Zagreba, bolnici Dubravi i Dubrovniku neki krivili preopterećenost sustava zbog velikih vrućina, a neki sugovornici Jutarnjeg lista upoznati sa situacijom smatraju da se uzrok nalazi u lošem održavanju i zastarjeloj opremi, u HEP ODS-u koji je odgovoran za održavanje elektroenergetskog sustava i kvalitetu isporučene električne energije svim krajnjim kupcima, odlučno odbacuju takve navode, piše Jutarnji list.

“U Zagrebu su se u kratkom vremenu dogodili kvarovi na dvije odvojene i tehnički nepovezane lokacije koji su prouzročili nestanak struje. Prvi kvar je bio na trafostanici, a u drugom slučaju riječ je o tri kvara na srednjenaponskom kabelu. Sustav nije pao zbog preopterećenosti ili zbog neodržavanja. U Dubrovniku je, pak, došlo do kvara na trafostanici, kojoj smo sada povećali kapacitet”, rekao je Ante Pavić, pomoćnik direktora HEP ODS-a. Nestanak struje u bolnici nije povezan s HEP-om, nego je posljedica kvara na bolničkoj trafostanici.

Problematični kabel

Pavić je objasnio da se zapadni dio Zagreba opskrbljuje električnom energijom iz dvije velike trafostanice, na Jarunu i u Stenjevcu. One su sa 17 kabela povezane sa 16 manjih trafostanica, a ispod zemlje prolazi četiri i pol kilometara dugačak srednjenaponski kabel koji povezuje trafostanice Jarun i Stenjevac. Ispostavilo se da je taj kabel najproblematičniji jer su ispitivanja pokazala da su se sva tri kvara dogodila upravo na tom kabelu. “Kritični dio je između 1200 i 1500 metara kabela. Riječ je o lokaciji kod tržnice Jarun u Ulici Gordana Janovića i Kružnoj. Tu ćemo prokopati duž 300 metara i vidjeti koji je uzrok kvara”, kaže Pavić.

Priznaje da mu je teško govoriti o mogućem uzroku kvara, no kaže da im je čudno da je na tom dijelu u kratkom vremenu došlo do čak tri proboja. Radovi bi trebali početi danas, a o uzroku će se znati više kada dođu do kabela.

Kvar na trafostanici

Pavić također tvrdi da kvar na jednoj manjoj trafostanici 26. svibnja nije povezan s kvarom na srednjenaponskom kabelu. “Dogodila su nam se dva prolazna kvara na postrojenju. To nam se dogodilo prvi put. Ljudi su izašli na teren i zamijenili taj dio. Dio koji smo izvadili odvezen je u Končar i ovaj bismo tjedan trebali znati što je uzrok kvara.”

Odbacuje optužbe da su kvarovi na postrojenju ili kabelu posljedica neodržavanja ili stare opreme. U HEP ODS-u kažu da se postrojenja redovito održavaju i moderniziraju te da to sigurno nije uzrok kvara. Pavić i sugovornici Jutarnjeg lista tvrde da do kvarova sigurno nije došlo zbog preopterećenja sustava, tj. uslijed uključivanja velikog broja rashladnih uređaja. “Nikako. Sada kad su najveće vrućine i kad se uključuje velik broj dodatnih uređaja, sustav radi na otprilike 50 posto ispod maksimuma opterećenja”, kaže Pavić te dodaje da je tehnički sustav u zapadnom dijelu Zagreba stabiliziran i da ne bi trebalo doći do novih iskakanja.

U Dubrovniku se navodno radilo drugom uzroku zbog kojega je 20. lipnja u večernjim satima u staroj gradskoj jezgri nestalo električne energije. Uzrok je čini se bio kvar na manjoj trafostanici koja napaja staru jezgru grada. “Kvar je bio velik. Ugradili smo transformator veće snage i to bi trebalo biti rješenje”, uvjerava Pavić.

