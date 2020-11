‘ŽAO MI JE ŠTO UVODIMO EURO’; Ekonomist ima jedan savjet: ‘Pričekajte sa zaduživanjima; Teško ćemo sačuvati radna mjesta do kraja 2021.’

‘Ranije su ljudi dizali kredit i nisu znali kako će ih vratiti. Sada moramo biti spremni da moramo unaprijed moći pokriti najmanje šest rata, da imamo toliko sačuvanog novca, a najbolje bi bilo da ga imamo za godinu dana’, kaže ekonomist Ljubo Jurčić

Komentirajući saborsku raspravu o četiri zakonska prijedloga iz petog kruga porezne reforme, kojima se, među osatlim, predlaže snižavanje stopa poreza na dohodak s 24 na 20 posto te s 36 na 30 posto, ekonomist Ljubo Jurčić kazao je da će, ako je Vlada socijalno osjetljiva, svima porasti plaće u reformi. No, prema sadašnjem prijedlogu, plaće će najviše porasti onima koji već imaju najveće plaće.

“U Hrvatskoj ima oko 50.000 relativno bogatih ljudi kojima bi plaća rasla oko 1000 kuna, a milijun i pol koji imaju prosječna ili niža primanja. Mi se hvalimo koliko smo smanjili poreze, dali gospodarstvenicima, ali imam osjećaj da je Vlada u strahu od toga što će ako im ostane novca u blagajni – ne znaju što će s tim novcem. Ovako se oni nadaju da će se pokrenuti ekonomija, a nama je problem što nemamo proizvoda, posebno onih s dodanom vrijednošću”, kazao je Jurčić na televiziji N1.

‘Bit će teško sačuvati radna mjesta do kraja 2021.’

Stoga, smatra on, Vlada treba ulagati u razvoj novih proizvoda, pogotovo onih s dodanom vrijednošću, a to ne čini nego se smanjuje poreze.

“Dolazimo do toga da je to preraspodjela onoga što se stvara. Mi preko rupe u proizvodnji stavljamo plašt od novca. Oko osam milijardi kuna dajemo za plaće radnika koji nisu radili. To će dovesti do deficita. No mi možemo još u prvoj polovici iduće godine prekriti rupu novcem, ali krajem godine će to biti malo teže”, smatra Jurčić.

Jurčić kaže i da je očuvanje radnih mjesta moguće do idućeg ljeta, ali do kraja iduće godine teško, ako se ne provedu reforme.

“Do ljeta nećemo imati problem. Hrvatska po sadašnjoj financijskoj konstrukciji i eventualnoj pomoći od EU može izdržati s ovim financijskim transakcijama. Belgiji ako i padne proizvodnja, nije im problem, ali ako nama padne proizvodnja, pada nam krhka konstrukcija koju imamo. Cijena koju će Njemačka platiti za lockdown za nju neće biti velika. Mi izvozimo 30, Srbija 40, a Slovenija 60 posto svog proizvoda. Ako nama padne izvoz, imat ćemo problem, ali manje nego drugi”, kazao je.

‘Iduća turistička sezona mogla bi biti dobra’

Također, rekao je da ako na proljeće bude dostupno cjepivo i dođe do smirivanja situacije s pandemijom, Hrvatska može ostvariti dobru turističku sezonu. Smatra da ćemo 5-6 godina ostati na periodu ispod 2019. godine.

“Mi smo se prošle godine tek vratili na razinu iz 2008. godine, a sada ćemo s padom doći na 2005. Kada se Europa oporavi 2021. to nama neće puno značiti, značit će onima koji su više uključeni u europsku industriju. I prošli oporavak nije bio rezultat hrvatske ekonomske politike, nego su kamatne stope otišle ka nuli, olakšao se izvoz, pale su cijene nafte…”, pojasnio je.

Građanima je preporučio da pričekaju sa zaduživanjem.

“Ljudi su se ranije zaduživali, pa su uzimali nenamjenske kredite da bi plaćali prve kredite. Zato danas imamo preko 300.000 blokiranih. Savjetujem da se pričeka s dugoročnim zaduživanjem. Ranije su ljudi dizali kredit i nisu znali kako će ih vratiti. Sada moramo biti spremni da moramo unaprijed moći pokriti najmanje šest rata, da imamo toliko sačuvanog novca, a najbolje bi bilo da ga imamo za godinu dana”, rekao je Jurčić na N1.

‘Žao mi je što uvodimo euro’

Njegov je stav da uvođenje eura nije dobro za Hrvatsku.

“Prema stavu hrvatske politike, tečaj će biti ovakav kakav je danas. Žao mi je što uvodimo euro, on je dobar za građane, ali Hrvatska ima dobru polugu za korištenje nacionalnog novca. Mi bismo trebali narednih deset godina koristiti kunu dok ne dođemo do razine razvijenosti koja je potrebna za uvođenje eura. Euro nije dobar za Hrvatsku, nego za pojedine građane. Euro je dobar za zemlje koje su u određenoj stopi razvoja. Građanima će cijene i ušteđevine biti iste. U Hrvatskoj ne može doći do inflacije, mi smo mala, otvorena zemlja. Mi imamo dva puta veći uvoz od izvoza”, rekao je Jurčić.

Na koncu je ustvrdio da deficit treba biti prilika za razvoj.

“Da nema pandemije i Vlade, Hrvatska bi nastavila s prirodnom stopom rasta od dva posto”, zaključio je.

