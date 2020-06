‘ŽAO MI JE ŠTO SU MASKE TOLIKO MISTIFICIRANE’: Stručnjakinja objasnila zašto bismo ih svi trebali nositi i otkriva što je ključno

Zamjenica ravnatelja Zavoda Andrija Štampar mladima je poručila da ne ignoriraju simptome, već da se jave obiteljskim liječnicima

O zagrebačkom žarištu koronavirusa za RTL Danas govorila je zamjenica ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Sandra Šikić. Velik broj novozaraženih u Zagrebu su mladi iz noćnih klubova. “Što se tiče noćnih klubova, ustanovili smo da su oni postali novo potencijalno žarište širenja virusa. Nisu u pitanju samo narodnjački klubovi, ima ih svih vrsta. Važno je da se što ranije detektiraju svi mogući. Uspijevamo, to je jedan dugotrajan i mukotrpan posao”, rekla je Šikić.

‘Izbjeći bliski fizički kontakt je ključno’

Policija je sinoć bila u 11 noćnih klubova, nije otkrila nepravilnosti. “Sve te kontrole koje dolaze pozdravljamo, u smislu da se ipak podigne svijest posjetitelja, zaposlenika i vlasnika. Da poštuju one propisane epidemiološke mjere. Sve su te mjere već propisane, samo ih se treba striktno pridržavati. Ona ekipa koja dođe zajedno, da se ne miješa s drugima. Izbjeći bliski fizički kontakt je ključno”, rekla je Šikić.

Veliki rizik su i teretane

Dio novooboljelih je i iz teretana. “Nije velik broj, ali svakako prepoznajemo to kao veliki rizik. To su mjesta gdje je puno ljudi, gdje je bliski fizički kontakt, gdje može doći do dodatnog širenja virusa. Kontrole dobro dođu da se svi osvijeste”, kaže Šikić.

Najavljen je znatno veći broj testiranja, pa se postavlja pitanje što to znači i s kojim simptomima se obvezno testirati. “Što se tiče ovih novih slučajeva zaraze, to su uglavnom mahom mladi ljudi koji su ili asimptomatski ili s blagim simptomima. Poručujem im da ne zanemaruju simptome, da se jave liječnicima obiteljske medicine i onda da ih liječnici, one koji su bili na opasnim mjestima, upute da se odu testirati. Rana dijagnostika je najbitnija”, poručila je Šikić.

Mistifikacija maski

Zaštitne maske postale su obveza u javnom prijevozu. “Meni je žao da su maske toliko mistificirane. Samo nošenje spriječava širenje kapljično, bilo kakvih virusa i bakterija pa tako i Covida-19. Postoje podaci da ukoliko dvije osobe u razgovoru nose maske, smanjuje se širenje kapljica čak 90 posto. Ako zaražena osoba nosi, a nezaražena ne, smanjuje se 70 posto. Obrnuto je 30 posto”, rekla je Šikić.

Tvrdi kako većina građana pozdravlja mjeru nošenja maski u javnom prijevozu: “Mahom su to naši stariji sugrađani koji su inače discipliraniji, što je dobro jer su najosjetljivija skupina. Zabilježeno je nekoliko mladih koji ih nisu htjeli nositi, ali malen broj”.

Zagrebački stožer traži da maske budu obvezne i u trgovačkim centrima. “Misli da će svakako nošenje maski itekako spriječiti nekontrolirano širenje, lokalnu transmisiju s nepoznatim ljudima, gdje je onda nama u Zavodu, pogotovo epidemiolozima, veliki problem kad imamo nejasnu sliku, kad je teško utvrditi zapravo gdje je izvor zaraze. A čim prije utvrdimo gdje je izvor, spriječimo transmisiju, lokaliziramo, imat ćemo bolje rezultate”, rekla je Šikić.

