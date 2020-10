ZANIMLJIVA OBJAVA NENADA BAKIĆA: ‘Ovo je možda ključna epidemiološka mjera, to su znali već u doba Španjolske gripe’; A dokaza je sve više…

‘Respiratorni virusi uglavnom imaju svoju ‘sezonu’, a naravno to nije samo od sebe. Jednostavna objašnjenja su često najbolja’, napisao je Bakić tumačeći važnost prozračivanja prostorija i vlažnosti zraka u njima

Naš poznati poduzetnik i matematičar Nenad Bakić od početka pandemije koronavirusa vrlo aktivno i angažirano sudjeluje u raspravama na društvenim mrežama o raznim znanstvenim nedoumicama oko koronavirusa i Covida-19, bolesti koju izaziva. Danas se, pak, u svojoj objavi na Facebooku pozabavio jednom tako jednostavnom, a kako kaže ” možda i ključnom epidemiološkom mjerom” – prozračivanjem.

Prenosimo dijelove njegove objave.

Aerosol je glavni način prenošenja virusa

“Sada se već zna da je aerosol glavni način prenošenja virusa. Aerosola ima raznih veličina i nema jedne univerzalno prihvaćene definicije koje kapljice zapravo ulaze u aerosol. Ali one veličine 50 mikrona mogu ostati u zraku trajno ovisno o uvjetima u sobi, a manje od (recimo) 10 mikrona neovisno o tome, zauvijek (dok ne udare u nešto, recimo dlačice u Vašem nosu, zid, sluznicu, ili se ne izbace sa zrakom).

Neka istraživanja pokazuju da aerosol veličine 10 mikrona i manji prolazi uglavnom nesmetano i kroz kirurške maske, naravno onda i kroz platnene, imate u komentaru kod prve slike veliki znanstveni rad o tome.

Aerosolne čestice veličine 5-10 mikrona mogu u sebi imati i samo 2-3 virusa. Nema konsenzusa koliko tipično komadića virusa trebate dobiti da se stvarno zarazite, uglavnom su procjene od nekoliko stotina do nekoliko tisuća, ovisi jako i o osobi (stanje mukozne barijere, inicijalni odgovor imunosustava…). To može biti od 15 minuta do dva sata disanja, ovisno o koncentraciji i drugim stvarima. Ako osoba, s maskom ili ne, zadiše prostoriju, aerosol se raširi po njoj i zarazi skoro sve. Naravno, ako ima masku ne može vas zapljuvati česticama preko 100 mikrona koje padaju na tlo u 6-7 sekundi, nakon famoznih 1,5-2 metra dosega.

Važnost vlažnosti zraka i prozračivanja

Znači ključna mjera je PROZRAČIVANJE. To su znali već i u doba Španjolske gripe kad su prvi put masovno uvođeni parni radijatori i proizvođači su davali upute da moraju imati snagu takvu da dobro griju sobu za najhladnijeg dana uz otvoreni prostor i držali su prozore otvorene. Znate ono kad dođete kod nekog sa starim sustavom grijanja pa morate otvoriti prozor da bude podnošljivo (dakle to je feature, a ne bug). Link na tu zanimljivu priču imate OVDJE.

Druga jako važna stvar je VLAŽNOST ZRAKA koja je ključna na dva načina. O tome je opet jutros pisao Gordan Lauc (…) Vlažnost zraka i provjetravanje su međusobno kontradiktorni, zagrijavanje hladnog zraka mu radikalno smanjuje vlažnost. Zato kupite ovlaživače, ili imajte mokre krpe na radijatorima, kuhajte vodu, bilo što… Respiratorni virusi uglavnom imaju svoju ‘sezonu’, a naravno to nije samo od sebe. Jednostavna objašnjenja su često najbolja.

p.s. A sad se sjetimo da je još u srpnju WHO tvrdio da aerosol NIJE značajan način prenošenja…”, napisao je Bakić u svojoj o objavi.

Jednostavno posezanje za prozorskom kvakom

I dok se milijarde troše u istraživanje cjepiva za covid-19, stručnjaci kažu da ima nešto što bi vam moglo pomoći u tomu da izbjegnete virus, a ne stoji ništa – otvorite prozor. Sve je više dokaza koji upućuju na to da zrak koji kruži zatvorenim prostorom pridonosi širenju čestica koje uzrokuju infekciju, prenosi RTL.

Taj fini oblak sitnih čestica, poznat kao aerosol, u zraku može ostati i više sati, a u tom vam slučaju može pomoći jednostavno posezanje za prozorskom kvakom. Epidemiolog Antoine Flahault usporedio je to s pušenjem.

“Što ćete učiniti kad je soba zadimljena? Otvoriti prozor da dim ‘izađe’ iz prostorije”, rekao je. “Isto je s tim nevidljivim viralnim oblacima”.

Njemačka službeno preporučila prozračivanje prostorija

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) nedavno je u svoje preporuke o borbi protiv širenja koronavirusa uvrstio i dio o zatvorenim prostorima. “Izbjegavajte zatvorene prostore i osigurajte njihovu ispravnu ventilaciju uvođenjem što je više moguće svježeg zraka”, piše na njihovim internetskim stranicama. Premda se koronavirus dominantno prenosi kapljičnim putem, CDC je aerosol službeno uključio među načine prijenosa virusa.

Stručnjaci u mnogim zemljama već mjesecima zagovaraju uvođenje rigoroznijih mjera za suzbijanje prijetnje aerosola, koji u početku pandemije jedva da su bili spominjani u javnozdravstvenim smjernicama. Njemačka je jedna od zemalja koja stanovništvu i službeno preporučuje da otvaraju prozore i prozračuju prostorije.

Kancelarka Angela Merkel prošli je mjesec rekla da prozračivanje “može biti jedna od najjeftinijih i najučinkovitijih mjera za suzbijanje širenja pandemije”. Njemački liječnik Bernhard Junge-Hulsing ljudima savjetuje da prozore drže otvorenima čak i kad temperature padnu. “Uvijek možete odjenuti pulover ako vam je pritom hladno”, kazao je.

‘Potpuna recirkulacija zraka u prostoriji najmanje šest puta u satu’

Koliko je prozračivanja potrebno da se ‘rastjera’ aerosol?

“Puno. Mi preporučujemo potpunu recirkulaciju zraka u prostoriji najmanje šest puta u satu”, rekao je Flahault, direktor Instituta globalnog zdravlja pri ženevskom sveučilištu. “Šest puta u satu je ono što imate u vagonima TGV-a (superbrzih vlakova) ili u zrakoplovu, gdje je kvaliteta zraka vrlo dobra”, dodao je. “No, u većini zatvorenih prostora nemamo takvu razinu ventilacije”.

Otvoreni prozori, naravno, nisu jedina mjera.

“Ograničite broj ljudi koji borave u istoj prostoriji, ne ostajte ondje predugo, nosite masku cijelo vrijeme, redovito perite ruke i pokušajte ne govoriti ili vikati previše”, istaknuo je Flahault.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.