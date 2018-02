ZANIMLJIV OSVRT POZNATOG HRVATSKOG TV NOVINARA: ‘Zašto Delnice nemaju turizam, ali imaju turcizam – budale…’

Zašto od Delnica i danas nije napravljeno ništa?

Romano Bolković, dugogodišnji TV voditelj, na svojoj se Facebook stranici osvrnuo na neiskorištenost potencijala većeg dijela Hrvatske, posebice u kontekstu turizma. Iako HTZ silno pokušava ostvariti strategiju 365, odnosno aktivan turizam tijekom cijele godine, teško je ne zamijetiti kako mnoga mjesta, koja imaju odlične predispozicije da postanu turistički biser, i dalje ne iskorištavaju svoj potencijal.

Bolković je ovom prilikom usporedio Delnice i austrijski Villach.

‘No nikome nije palo da se napravi “spa and congress town with a number of small ski areas within easy reach”. Zanimljivo kako se toga nitko nije sjetio. Pače, priroda je tu netaknuta, a mnoga su područja zaštićena’, piše Bolković.



Problem je dodatno naglašen činjenicom da Delnice zaista nisu daleko od glavnih prometnih čvorišta i većih gradova.

‘Od Zagreba su Delnice udaljene – teoretski, jer praktički je nemoguće zimi doći u Delnice autoputom koji je prošao trasom na kojoj nema parcele a da nje pripadala nekome od političara – 40 minuta vožnje. Od Rijeke su udaljene četrdesetak kilometara. Zagreb ima aerodrom. Krk ima aerodrom’, naglašava Bolković.

Apsurd neiskorištenosti hrvatskih prirodnih resursa i nemaštovitost onih najodgovornijih za turizam u našoj zemlji, ovaj TV voditelj sasvim jednostavno objašnjava. ‘Delnice nemaju turizam. Imaju turcizam: budale. Ne drage i dobre Gorane. Nas, sve skupa: Hrvate. Bit će da je i to turcizam, nema što drugo biti.’, zaključuje Bolković.