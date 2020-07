ZANIMA VAS KOLIKA ĆE VAM BITI MIROVINA? Odsad to možete izračunati preko nove platforme i saznati sve o uplatama

Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava (UMFO) kreirala je platformu ‘mirovinskifondovi.hr’ na kojoj građani na jednom mjestu mogu naći informacije o mirovinskom sustavu, fondovima i svojim mirovinama

Danas hrvatski građani većinom ne planiraju život u mirovini, smatrajući da je to daleka budućnost. Od svih dobnih skupina najčešće to čine oni koji su i najbliže odlasku u mirovinu – 62 posto građana starijih od 50 godina često planira mirovinu, dok u 30-im godinama to čini samo 14 posto građana.

Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava (UMFO) kreirala je platformu “mirovinskifondovi.hr” na kojoj građani na jednom mjestu mogu naći informacije o mirovinskom sustavu, fondovima i svojim mirovinama, priopćili su iz UMFO-a.

Najveća platforma o mirovinama

Navode da na portalu svatko može izračunati buduću mirovinu i provjeriti stanje na svom računu u obveznom mirovinskom fondu.

Stvorena je jedna od najvećih platformi o mirovinama u Hrvatskoj s čak 102 vodiča, analiza, osvrta, izvještaja, vijesti koji nam pomažu napraviti dobar plan za mirovinu, navodi UMFO. Na novoj se digitalnoj platformi može se pratiti i interaktivna mapa koja mjeri demografska kretanja u svakoj županiji. U ovom trenutku u Hrvatskoj 1,2 zaposlenika rade za mirovinu jednog umirovljenika, a nepovoljni demografski trendovi postat će još izraženiji, kažu u UMFO-u.

U četiri obvezna mirovinska fonda koji posluju u Hrvatskoj trenutno je 1,94 milijuna članova, a većina nikada nije provjerila stanje na osobnom računu svog obveznog mirovinskog fonda. Na mirovinskifondovi.hr može se isto tako provjeriti stanje na računu, što je osobni račun u obveznom mirovinskom fondu ili kako se učlaniti ili promijeniti obvezni mirovinski fond.

Mirovina je za Hrvate daleka budućnost

Danas hrvatski građani većinom ne planiraju život u mirovini, smatrajući da je to daleka budućnost. Od svih dobnih skupina najčešće to čine oni koji su i najbliže odlasku u mirovinu – 62 posto građana starijih od 50 godina često planira mirovinu, dok u 30-im godinama to čini samo 14 posto građana.

“Našu novu platformu mirovinskifondovi.hr kreirali smo kako bismo pružili građanima relevantne informacije objašnjene na jednostavan način koji im mogu olakšati planiranje i osvijestili ih o potrebi štednje za mirovinu. Povećanje individualne odgovornosti i financijske pismenosti jedno je od ključnih pitanja sigurnije budućnosti hrvatskih građana i zato UMFO provodi čitav niz akcija kako bi potaknuo pozitivne trendove”, istaknula je direktorica UMFO-a Dijana Bojčeta Markoja.

Hrvatski umirovljenik radio je u prosjeku 32 godine i dva mjeseca, a u mirovini će prosječno provesti više od dva desetljeća. Naime, prema podacima zavoda za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, prosječno razdoblje mirovine iznosi 21 godinu i 2 mjeseca.