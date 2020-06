ŽANA GAMOŠ O SREDNJEM PRSTU UPUĆENOM ŠKORI: ‘Što jedan muškarac može znati o traumama silovane žene?’

‘Žena je gospodar svoga tijela i ima pravo odlučivati o svom tijelu, kakva god njezina odluka bila, i to pravo žene ću braniti do sudnjeg dana!’

Dogradonačelnica Osijeka, Žana Gamoš, od jučer je u očima dijela javnosti postala nešto poput heroine među političarkama. Podsjetimo, Gamoš je na Facebooku objavila svoju fotografiju s podignutim srednjim prstom upućenom Miroslavu Škori. Uz fotografiju, HNS-ovka je napisala hashtag “svoga tijela gospodarica”. Šef Domovinskog pokreta izjavio je da bi se silovana žena u vezi pobačaja trebala prvo dogovoriti s obitelji što će učiniti.

“Milo moje, evo damski odgovor na džentlmensko razmišljanje genijalaca koji imaju savjete što silovana žena treba napraviti. Pa se posavjetuj!”, napisala je Gamoš na Facebook pa su njezin primjer počele slijediti i neke žene s društvenih mreža, ali i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

‘Neki kažu da mi je reakcija neprimjerena, ali zato jesu primjereni izneseni stavovi o silovanim ženama?’

U razgovoru za Večernji list Gamoš je pojasnila zašto je objavila fotografiju s podignutim “srednjakom”.

“Moja reakcija isprovocirana je kontaminacijom javnog prostora izjavama političara o ženama tipa ‘šuti, radi i rađaj’. Neki kažu da reakcija nije primjerena? Naravno, kako to nije moj uobičajeni izričaj, ali jesu li primjereni izneseni stavovi o silovanim ženama? Što jedan muškarac može znati o traumi silovane žene! Žena je gospodar svoga tijela i ima pravo odlučivati o svom tijelu, kakva god njezina odluka bila, i to pravo žene ću braniti do sudnjeg dana! U slučaju silovanja žena ili muškarac ne trebaju od svoje obitelji ništa drugo doli neupitne podrške i razumijevanja”, kazala je osječka dogradonačelnica za Večernji list.

‘Škorina, Raspudićeva i Zekanovićeva razmišljanja nisu ona uz koja želim da naša djeca odrastaju’

Na konstataciju Večernjeg lista da nosi i znakovitu majicu da “ovo nije muški svijet” i pitanje kakav je položaj žena u Hrvatskoj, Gamoš odgovara:

“Parola ‘It’s a man’s world’ s prekriženim ‘man’s’ nije usmjerena protiv muškaraca, dapače, moji brojne kolege zagovaraju ovaj svijet jednakih mogućnosti za sve, s jednakim pravima i odgovornostima. Vrijeme je da se žene osnaže i izbore svoje mjesto, kako u Saboru, tako i na drugim odgovornim pozicijama. Pokazatelj koliko je to važno upravo su poruke koje u ovoj kampanji čujemo od gospode Škore, Raspudića, Zekanovića… To nisu razmišljanja i ograničenja uz koja želim da naša djeca odrastaju”, kazala je.

Na HNS-ovoj listi okružena je muškim kolegama

Žana Gamoš nalazi se na listi HNS-a u IV. izbornoj jedinici gdje je također okružena muškim kolegama koji su u javnosti više prepoznatljivi. Na pitanje što očekuje, Gamoš spremno odgovara da očekuje ulazak u Sabor.

“Zalog tomu je dosadašnji rad, zalaganje, rezultati, a dobar pokazatelj je i reakcija javnosti na moj odgovor distopijskom razmišljanju ranije spomenute gospode. Ako ne znate čemu teže, pročitajte knjigu ili pogledajte seriju ‘Sluškinjina priča’. Podsjetit ću vas da sam sličnu reakciju imala i u slučaju župana Tomaševića koji je pretukao suprugu. Javnost me prepoznaje kao onu koja se ne ustručava iznijeti mišljenje jer, uz nečinjenje, u našem je društvu ogroman problem i autocenzura vlastitih reakcija, ponašanja, javnog zauzimanja stava”, kazala je zamjenica osječkog gradonačelnika za Večernji list.