KAKO IZGLEDA JEDAN DAN ŽIVOTA U SLAVONSKOM BRODU? Pročitajte dnevnik jedne cure, bit će vam jasno o kakvom se užasu radi

Oko 90.000 stanovnika Slavonskog Broda ovih dana preživljava u uvjetima kakvih se ne sjećaju niti iz razdoblja Domovinskog rata. Vodu dobivaju iz cisterni, ispravna bi iz njihovih slavina trebala krenuti kroz otprilike dva tjedna. Ono što ih muči još više jest zagađen zrak. Situacija se ne popravlja, a ima dana kada Brođani zbog smrada ne izlaze van.

Dok pratimo situaciju u Slavonskom Brodu nismo se mogli ne zapitati kako je živjeti u takvim uvjetima. Svakodnevne i uobičajene stvari poput kuhanja, tuširanja, pranja zuba Brođani sada ne mogu obavljati kako su navikli već su se morali itekako prilagoditi situaciji u kojoj su se našli.

Kako izgleda život u Slavonskom Brodu bez pitke vode ispričala nam je studentica Kristina.

Dan započinje ustajanjem u rano jutro, najčešće i ranije od predviđenoga jer mi Brođani imamo prirodni alarm – susjednu rafineriju koja ti ujutro pošalje dozu sumporovodika i benzena za dobro jutro i budi te oko pola 6-6 htio ili nehtio. Zatim se ustaješ, automatski želiš otvoriti prozor da otjeraš taj smrad i onda se sjetiš da to ipak nema smisla i da češ tako smrad samo poduplati.

S obzirom da jedan već započeo sretno i veselo, ideš se smiriti i osvježiti pod tuš – puštaš vodu, a voda lagano miriši na benzin zbog izlijevanja velike količine nafte koja je, kako je analiza potvrdila, prodrla do podzemne vode i na taj način onečistila pitku vodu koju koristi oko 90000 Brođana. U istoj takvoj vodi opereš i zube jer, nije da imaš previše izbora.

Zatim si ideš pripremiti doručak koji najčešće uključuje i vodu. Pažljivo doziraš vodu iz boce koju si dan prije natočio na obližnjoj cisterni, a ako nisi moraš sada i nadati se da u cisterni ima vode – jutarnja tjelovježba. Kada izađeš iz kuće, vidiš ljude na ulici čija su lica tužna i ljuta istovremeno, što zbog situacije s vodom što zbog smrada koji se ne povlači. Svi pričaju samo o jednom – dokad i tko je kriv?

Nemamo osnovne uvjete za život, pitku vodu i čisti zrak. Zar previše toga tražimo? Zašto nitko od Vlade ništa ne poduzima po tom pitanju? Što je iduće? Ista tema proteže se kroz cijeli dan, a ljudi su sve očajniji i očajniji, posebno obitelji koje imaju malu djecu i koja su puno osjetljivija na ovakve uvjete. Trgovine polako nabavljaju sve veće količine flaširane vode, no cijena takve vode porasla je za 30-50 posto Brođani ne žive nego preživljavaju, život nam se pretvara u borbu za opstanak. Dan se svodi na razmišljanje o tome hoćemo li danas imati dovoljno pitke vode za sve potrebe koje su ionako svedene na minimalac.

Tek dva dana nakon incidenta sa izlijevanjem nafte javnost je dobila tu informaciju, što znači da smo dva dana pili takvu vodu ne znajući što se događa. Kruže i priče da nafotovodi ispuštaju već mjesecima naftu u zemlju, ali da se analiza nije provodila dok nije došlo do većeg incidenta.

Brodsku bolnicu pune djeca sa plućnim oboljenjima zbog onečišćenog zraka, posljedice onečišćenja vode vidjet će se tek nakon dužeg vremena, a mogle bi biti katastrofalne s obzirom da ni ne znamo koliko dugo je voda onečišćena. Dokad tako?

Panika je nastala za čas

Naknadno nam se javila i majka dvoje djece te također ispričala kako se snalazi.

Do jučer smo se još bojali da će otapanje snijega donijeti nove poplave u gradu. Sa strahom smo mjerili razinu vodostaja Save i molili Boga da se vodostaj smanji i bilo je tako, ali onda je nastao novi problem. VODE NEMA. Voda je ZAGAĐENA. Na svim radio stanicama i medijima javljaju nam da voda nije za konzumaciju. Zar je to stvarno? Zar nam se to doista događa? Zagađen nam je zrak, a sad nemamo ni vode. U istom trenu nastaje panika…

U samo tri dana pred Uskrs 160.000 stanovnika Brodsko-posavske županije doživljava možda i najveću katastrofu nakon poplava i masovnog iseljavanja stanovništva – višestruko trovanje ravno terorizmu! Tri elementarne ljudske potrebe koje su Ustavom zajamčene svakom čovjeku kao ljudsko pravo, narušene su do te mjere da je život u toj županiji postao nemoguć!

Kao majci dvojice dječaka život bez vode mi je nezamisliv. Vlažne maramice su nam po cijeloj kući, u početku je bio strah od tuširanja, a zatim su javili da je voda tehnički čista i da možemo koristi za pranje suđa i kupanje. Sva sreća školski su praznici te sam djecu odvela kod bake i djeda. U biti, ja ju i dalje pijem jer se ne bojim i sumnjam u cijelu tu priču oko afere s kontaminacijom jer mislim da to izljevanje nafte nema veze sa zagađenjem vode, mislim da je voda ionako zagađena puno prije tako da promjene nema i ja ju i dalje pijem bez problema‘, kazala je Lea.