ZAMKA ZA PLENKOVIĆEVE IZAZIVAČE U HDZ-U: Izbori za šefa stranke trebali bi biti već sredinom ožujka, ali pojavio se neplanirani problem

Prema tumačenju iz internog HDZ-ovog dokumenta, Plenković nije izabran za predsjednika na četiri godine nego konzumira mandat Tomislava Karamarka, koji je za šefa stranke izabran 17. travnja 2016., ali je ubrzo potom, 21. lipnja, podnio ostavku na tu dužnost

Mandat predsjednika HDZ-a traje Andreju Plenkoviću samo do 17. travnja i stoga bi članstvo novog lidera stranke trebalo izabrati najkasnije do 17. ožujka. To je stav zamjenika glavnog tajnika HDZ-a Damira Sesvečana, koji je predsjednik stranačkog Središnjeg izbornog povjerenstva, piše Novi list nakon što je u nekim medijima objavljen interni HDZ-ov dokument “Unutarstranački izbori 2020. – rokovi” gdje se predlaže da izbor predsjednika bude održan u nedjelju 15. ožujka.

Novi list piše kako je riječ o autentičnom dokumentu, koji je Sesvečan napisao prije nekoliko mjeseci.

Plenković ‘konzumira’ Karamarkov mandat

Dosad se u javnosti baratalo podatkom da se, budući da je Plenković postao predsjednik HDZ-a 17. srpnja 2016., novog predsjednika mora izabrati do 17. lipnja ove godine. No, Sesvečan je u ovoj situaciji primijenio stavak peti 75. članka Statuta HDZ-a, koji propisuje da se “u vrijeme trajanja mandata naknadno izabranog čelnika ili člana tijela ubraja i vrijeme mandata člana umjesto kojeg je izabran”. Prema tom Sesvečanovom tumačenju, Plenković nije izabran za predsjednika na četiri godine nego konzumira mandat Tomislava Karamarka, koji je za šefa stranke izabran 17. travnja 2016., ali je ubrzo potom, 21. lipnja, podnio ostavku na tu dužnost. Kada su članovi HDZ-a za predsjednika izabrali Plenkovića, na snazi je bio Statut u kojem je pisalo da se “u vrijeme trajanja mandata naknadno izabranoga člana ubraja i vrijeme člana umjesto kojeg je izabran”, piše Novi list.

U izmijenjenom Statutu ta je odredba precizirana i prema njoj Plenković ima status naknadno biranog predsjednika.

Plan je bio da šefa izaberu do 15. ožujka

Ovaj detalj itekako je važan za razvoj događaja u HDZ-u jer u najvećoj stranci moraju odlučiti hoće li proces unutarstranačkih izbora prethoditi parlamentarnim izborima ili će biti obratno. U spomenutom dokumentu, Sesvečan je izbio detaljan hodogram aktivnosti tijekom. Predvidio je da Nacionalno vijeće HDZ-a 16. siječnja raspiše unutarstranačke izbore pa bi izbori u temeljnim ograncima počeli 15. veljače i završili do 15. ožujka. Svi koji se namjeravaju natjecati za mjesto predsjednika, zamjenika i potpredsjednike stranke te općinskih, gradskih i županijskih odbora, trebali bi svoje kandidature predati do 28. veljače u ponoć. To znači da bi Davor Ivo Stier, Miro Kovač i drugi potencijalni kandidati već morali biti u žestokoj kampanji na terenu, obilaziti ogranke i animirati članstvo.

Prema zamisli Sesvečana, Opći sabor HDZ-a bio bi održan 25. travnja i na njemu bi izaslanici izabrali ostatak Predsjedništva stranke i Nacionalni odbor.

Računali da će Grabar Kitarović pobijediti

No, malotko je u HDZ-u znao za ovaj Sesvečanov hodogram dok nije objavljen u medijima. Jedan stranački dužnosnik kazao je za Novi list da je Sesvečan taj hodogram izradio na Plenkovićev zahtjev u vrijeme kada se računalo da će Kolinda Grabar Kitarović pobijediti na predsjedničkim izborima i da će na valu tog uspjeha Plenković “izvesti blitzkrieg” u kojem se njegovi izazivači ne bi stigli snaći. No, nakon što je Grabar Kitarović izgubila na predsjedničkim izborima, pitanje je hoće li se primijeniti Sesvečanove preporuke, iako su utemeljene u Statutu.

S obzirom na to da ga sada pritišću statutarni rokovi, Plenković mora žurno odlučiti kada će biti izbori u HDZ-u. Ako zaključi da mu raspoloženje u stranci trenutačno ne ide u prilog i da bi mogao izgubiti izbore, Plenković će trebati sazvati Sabor HDZ-a na kojem bi se izmjenama Statuta omogućilo njihovu odgodu, piše Novi list. U stranci se, pak, neki pitaju kako on to misli progurati promjenu Statuta, izaći s HDZ-om na parlamentarne izbore i tek potom organizirati izbore u HDZ-u.

