ZAMJENIK ŠEFICE ZARAZNE OTKRIO ZAŠTO NISMO PROGLASILI KRAJ EPIDEMIJE: Odgovorio i koliki je rizik to što je u Hrvatsku ušlo 20.000 ljudi

Hrvatska ne može proglasiti kraj epidemije koronavirusa sve dok postoje novi slučajevi bolesti, dok imamo osobe u bolnicama koje su hospitalizirane zbog koronavirusa. Međutim, na dobrom smo putu, kaže doc. prim. dr. sc. Rok Čivjak

Doc. prim. dr. sc. Rok Čivljak, zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemke Markotić, rekao je za HRT kako Hrvatska ne može proglasiti kraj epidemije koronavirusa sve dok postoje novi slučajevi bolesti, dok imamo osobe u bolnicama koje su hospitalizirane zbog koronavirusa,. Međutim, dodaje, na dobrom smo putu da proglasimo kraj epidemije.

Dok se pomalo vraćamo normalnom životu, Čivljak tvrdi kako se ne boji povećanog broja zaraženih zbog toga. Ipak, naglašava da moramo biti oprezni i moramo slijediti i dalje upute koje smo slijedili posljednja dva mjeseca. “Popuštanje protuepidemijskih mjera na znači da ih se trebamo prestati pridržavati. Ograničenja će biti manja, što nam olakšava život, ali moramo biti svjesni da još uvijek postoje ljudi zaraženi koronavirusom i moramo biti oprezni.”

Ponosni na velik rezultat

Upitan je li rizično to što je u Hrvatsku ušlo 20 tisuća ljudi, Čivljak je rekao kako to nije rizično ako će se svi pridržavati protuepidemijskih mjera koje preporučuju epidemiolozi. Suosjeća sa svima koji su bili ograničeni u socijalnim kontaktima, i to u najvećoj mjeri s osobama koje žive u domovima za starije. Njima se sada omogućavaju kontakti, ali uz pridržavanje svih mjera.

“Najvažnije je distanciranje, higijena ruku i nošenje maski”, rekao je.

Tvrdi da se nije očekivalo da će epidemija biti ovakvog obima, kao ni da će se ostvariti ovako veliki rezultati koji nisu beznačajni u okvirima europske i svjetske medicine.

“Možemo biti ponosni na to što smo ostvarili ovakav uspjeh i spadamo u jedne od zemalja koje su uspjele na najbolji način zaustaviti epidemiju COVIDA-19”, rekao je i dodao kako moramo biti ponosni na ove brojke i na to što su zdravstveni djelatnici napravili zajedno sa svim građanima.

