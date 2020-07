ZAMJENIK ŠEFA STOŽERA UPOZORAVA: ‘Čeka nas zahtjevna jesen. Moramo smanjiti broj građana koji se odupiru nošenju maski’

‘Mi nemamo u cilju provoditi represiju i kažnjavati, nego educirati i prilagodbu svih nas na nove načine ponašanja’

Od danas su uvedene nove mjere, pa su određeni novi protokoli za okupljanja više od 100 ljudi, propisano je obavezno nošenje maski u trgovinama, maske moraju nositi i zaposlenici u ugostiteljskim objektima itd. To tome kako će se provoditi i nadzirati ove mjere, što će biti s onima koji ih krše, u “Studiju 4” HRT-a govorio je Damir Trut, pomoćnik ministra unutarnjih poslova za civilnu zaštitu.

Upitan jesmo li zakasnili s mjerama, Trut kaže da nismo. “Mjere su temeljne i one bi trebale ući u normalno ponašanje i aktivnost svakog od nas, to je ono što stalno propagiramo, to je higijena, pranje ruku, dezinfekcija i razmak. Ako se toga držimo, onda će sigurno epidemija biti manjeg karaktera i imati manje posljedice.

Što se tiče okupljanja većih od 100 ljudi, kaže kako će ih nadzirat timovi inspektora civilne zaštite i policajaca, a nadzirat će i Državni inspektorat. “Ima dovoljno ljudi koji mogu ukazivati na određene greške i vidjeti provodi li se sve kako je propisano. Mi nemamo u cilju provoditi represiju i kažnjavati, nego educirati i prilagodbu svih nas na nove načine ponašanja.”

Moguće je i kažnjavanje

Dodaje da su posljednja dva, tri tjedna pod nadzorom noćni klubovi te da su sada kršenja vrlo rijetka. “U ovom trenutku postoje zakonske osnove za kažnjavanje. Prvenstveno po Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Ako govorimo o klubovima ili ugostiteljstvu, po Zakonu o ugostiteljstvu, ima mandatnih novčanih kazni ili zatvaranje objekata, ali to nije cilj, nego je cilj prilagoditi sve nas na novo.”

Ako se grlimo ili ljubimo u bliskom smo kontaktu, razmak između osoba mora biti, pogotovo kada se pleše, dodaje Trut. “Čovjek kada se kreće stvara više aerosola, samim time ako je zaražen, više je čestita virusa koje mogu drugi plesači udahnuti. To su mjere koje je struka donijela i koje su oni iskustveno i znanstveno spoznali da nas mogu štititi.”

Obvezno nošenje maski

Obavezno je nošenje maski u trgovinama i ugostiteljskim objektima, a već je bilo i problema, pa u nekim slučajeva ljudima nije bilo dopušteno ući. Međutim, u Austriji i Njemačkoj, gdje su već bile obavezne to nije zaustavilo širenje epidemije.

“Oni što rade to je vidljivo, niti jedna od tih zemalja nije došla na desetak oboljelih, kao što smo mi došli. U trenutku kad smo popustili mjere, osjetili smo da je to moguće. Otvorili smo granice i turizam, koji je važan za gospodarstvo. I danas vidimo da imamo oko 500.000 gostiju. Prijašnjih godina su mediji problematizirali gužve, sada ih prizivaju. Austrija želi zadržati svoje građane da troše novac u svojoj zemlji”, kaže Trut.

Najraširenije i najjeftinije su kirurške maske. Izračun je da bi četveročlana obitelj kroz mjesec dana za maske trebala izdvojiti oko 1000 kuna, neke obitelji to neće moći, iako brojne tvrtke imaju pripremljene maske za one koje ulaze u prostore, a nemaju ih.

“Treba vidjeti što je najjeftinije. Mislim da je za ovo što nama treba, za svakodnevno funkcioniranje da je maska sasvim dovoljna da nas zaštiti od udisaja onoga što je netko drugi izdahnuo. To je mjera koja će nam pomoći i ono što je bitno je da se naviknemo na nošenje maske i da nam to ne stvara nikakav problem, da smanjimo broj građana koji se odupiru takvim potrebama. Da se pripremimo za jednu zahtjevniju jesen, kada će biti i gripa”, rekao je Trut za HRT.

Samoizolacija za one koji dolaze iz trećih zemljalja

Vraća se i samoizolacija za sve one koji dolaze iz trećih zemalja u EU ili moraju imati negativni test COVID, ne stariji od dva dana. Na pitanje o dugom popisu onih na koje se ne odnosi samoizolacija, Trut kaže da smo morali dopustiti gospodarstvu da funkcionira.

Prema novim preporukama, turist iz BiH mora imati test ili ako ga nema, onda mora otići u samoizolaciju. Upitan kakve su kazne za prekršitelje za granične protokole, Trut je rekao da onaj tko nema uvjete neće ju ni prijeći.

“Što se tiče velikog rasta oboljelih, u posljednjih nekoliko dana, kada je u jednom broj bio i 140 zaraženih, 40 ih je bilo iz jedne male, zatvorene sredine. Kada su epidemiolozi pohvatali kontakte, nisu prenosili dalje”, tvrdi Trut.

Za turnir u Zadru kaže kako je došao u fokus zbog imena koja su ondje bila prisutna. Što se tiče ljudi koji su angažirani u civilnoj zaštiti, ističe kako se civilna zaštita sastoji od profesionalaca i od volontera, koji su aktivno pomagali na terenu. “Mi ne možemo sami, moramo svi zajedno se ponašati kako se preporučuje i onda će biti rezultata”, zaključuje Trut za HRT.

