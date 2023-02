Nakon uhićenja šefa policijske postaje Sisak - Marijana Detelića, RTL je razgovarao sa zamjenikom glavnog ravnatelja policije Damirom Barićem.

Podsjetimo, Deteliću USKOK na teret stavlja kazneno djelo trgovanje utjecajem, odnosno da je u listopadu prošle godine pokušao uništiti dokaze mogućeg kaznenog djela.

Na pitanje, koliko je trajala akcija uhićenja, Barić je kazao da je slučaj trajao nekoliko mjeseci unutar kojeg je provedena zahtjevna analitika međusobnih odnosa svih sudionika.

"Bilo je potrebno vrijeme da se poduzmu konkretne mjere i radnje kako bi se nedvojbeno utvrdilo što se dogodilo i pod kojim uvjetima", kazao je Barić. Dodao je da su slučaj vodili djelatnici koji nisu djelatnici Policijske uprave sisačko moslavačke, tako da se osigura izvaninstitucionalna neovisnost.

"To je ekipa koja je povezana s velikom motiviranošću za zaštitu policijskog sustava. Kada imate takvu ekipu, onda nije problem provoditi višemjesečna kriminalistička istraživanja. Konkretnom slučaju da smo imali indicije da dolazi do kompromitacije naša reakcija bi bila puno brža", govori.

'Ovo nije nikakva čistka'

Barić je kazao da i sam dolazi iz policijskih redova i da ovo 'nije nikakva čistka' već 'briga o policijskom sustavu'. kazao je da u sustavu postoji oko 20 tisuća policijskih službenika koji obavljaju zahtjevne i odgovorne poslove te da nije dozvoljeno da policijski službenik, kojem je dano povjerenje od strane države, zlouporabi svoj položaj ili radi nezakonite radnje.

"Imamo niz mehanizama u našem sustavu kako bi vršili nadzor rada. To je u prvom redu redovni izvanredni nadzor, imamo unutarnju kontrolu, radimo nadzor svih uporaba sredstava prisile, imamo parlamentarni nadzor, postupamo po pritužbama građana i sve to da nekakav rezultat da s velikom odgovornošću procesuiramo sve one u našim redovima koji rade nezakonite radnje", kazao je.

Od 450 do 550 disciplinskih postupaka godišnje

Na pitanje, koliko je ljudi u sustavu do sad otišlo zbog mita, korupcije ili organiziranog kriminala, Barić je kazao: "Ne bi ulazio u pojedinačnu razradu po kaznenim djelima, ali mogu reći da u razdoblju od pet godina prosječno u godinu dana imamo između 450 i 550 pokrenutih disciplinskih postupaka. Ako pogledamo prošlu godinu imali smo 536 pokrenutih disciplinskih postupaka od toga je 356 završilo osuđujuće s nekakvom sankcijom, od toga je 28 dobilo uvjetni prestanak državne službe, a 18 kolega je dobilo prestanak državne službe i ukupno je prošle godine provedeno 102 kriminalistička istraživanja."

Pozvao je građane da se obrate policiji s punim povjerenjem te da slučaj u Sisku i nedavni slučaj u Splitu gledaju kao dobar pokazatelj da policijski sustav ima nultu toleranciju na ovakva ponašanja.

"I da ćemo postupati u svim situacijama kada imamo saznanja o protupravnom ponašanju naših djelatnika, mislim da je to najveće jamstvo da građani mogu imati puno povjerenje u policiju", zaključio je Barić.