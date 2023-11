Zdravstveno stanje bivšeg ministra obrane Marija Banožića koji se nalazi na liječenju u osječkom KBC-u je stabilno, još uvijek je izvan neposredne životne opasnosti, ali se i dalje ne sjeća prometne nesreće u kojoj je sudjelovao, izvijestilo je u nedjelju Ravnateljstvo KBC-a.

Zamjenik ravnatelja KBC-a Krunoslav Šego izjavio je novinarima kako su u bolnici i dalje vrlo oprezni, s obzirom na vrstu i opseg ozljeda koje je Banožić zadobio u prometnoj nesreći.

Novi nalazi od jutros ne pokazuju nikakvu značajnu progresiju ozljeda. I dalje se ne sjeća što se dogodilo, te i dalje nije pri punoj svijesti. S njim se može komunicirati, ali ta svijest nije puna svijest, kazao je Šego.

Teško je, kaže, reći koliko će takvo stanje još trajati, barem još nekoliko dana, u najboljem slučaju. Dodao je i kako u osječkom KBC-za sada ne planiraju Banožićevo premještanje u neku drugu zdravstvenu ustanovu.

"Ne vjerujem da policija u ovom stanju od njega može dobiti neke relevantne informacije", ustvrdio je Šego na upit novinara može li Banožić u ovakvom stanju biti ispitan.

Plenković tvrdi da je Banožićevo stanje i dalje zabrinjavajuće

Premijer Andrej Plenković najavio je u nedjelju da će sutra započeti konzultacije o novom ministru obrane, nakon što je bivši ministar Mario Banožić razriješen s te dužnosti zbog sudjelovanja u prometnoj nesreći u kojoj je poginula jedna osoba. „O novom ministru ćemo sutra započeti konzultacije“, rekao je premijer novinarima nakon obilaska Interlibera.

Na upit je li Zdravko Jakop kandidat za ministra, ponovio je kako je „sukladno zakonu, on kao dugogodišnji državni tajnik ovlašten da obavlja poslove kao državni tajnik koji se odnose na normalno funkcioniranje MORH-a, a o novom ministru ćemo sutra započeti konzultacije“.

Potvrdio je da je potpredsjednik Vlade Tomo Medved posjetio Banožića koji je na liječenju u KBC Osijek. Medved je bio jučer popodne u Osijeku, posjetio ga je, rekao je Plenković, navodeći da je Banožić „trenutno u stanju koje je i dalje zabrinjavajuće“.

„On se oporavlja od teških tjelesnih ozljeda“, kazao je i dodao kako je Vlada u kontaktu sa njegovom suprugom i liječnicima. Upitan je li mu Medved rekao da više nije ministar, odgovorio je kako Banožić „nije bio kontaktibilan na taj način“.

Najavio je da će Banožića i sam posjetiti, „samo moramo to izabrati u pravom trenutku“. Premijer je rekao i kako nije na njemu da komentira informacije je li Banožić bio alkoholiziran. „Neću to komentirati, imate liječnike, ŽDO policiju, nije na meni da to komentiram, ja nisam ništa takvo čuo“, izjavio je.

Upitan za kritike da je Banožić i ranije trebao biti razriješen, uzvratio je kako nije primijetio da su politički protivnici bili nešto prekritični. „Imam dojam da su pohvalili potez, bude se drugi dan, ipak moraju nešto reći, pa izmišljaju“, kazao je premijer.