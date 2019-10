ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE VOZIO 165 KM/H, ALI TVRDI: ‘Nisam ništa zataškao’. Za sve okrivio – prometnu policiju

Kroz sustav smo evidentirali da imamo problema u radu prometne policije u određenim u određenim Policijskim upravama. U mom slučaju, to je sedam mjeseci, u nekim slučajevima je to čak i više od dvije godine. Ako se dokaže da sam bilo što zataškao, istog trenutka podnosim ostavku, rekao je Josip Ćelić

Ono što mogu u ovom trenutku reći, s obzirom na postupak, da definitivno priznajem počinjenje prekršaja i to je nedvojbeno. Postupak je u tijeku i ja ga ne bih smio komentirati javno, ali naglašavam da definitivno priznajem počinjenje prekršaja. Ono što ne mogu prihvatiti su zlonamjerne optužbe da sam u bilo kojem dijelu zataškao, stornirao ili nekome izričito naredio da se stornira navedeni prekršaj što je apsolutno netočno. Ako se na bilo koji način to dokaže, ja sam spreman preuzeti kompletnu odgovornost, ali odlučno to ovog trenutka demantiram, kazao je u četvrtak Josip Ćelić, zamjenik glavnog ravnatelja policije, komentirajući sinoćnji prilog RTL televizije da ga je 12. ožujka policijski presretač u Briševu kod Zadra zaustavio jer je automobil karlovačkih registracija vozio višestruko prekoračenom brzinom.

Zašto se čekalo sedam mjeseci? ‘Imamo problema u radu prometne policije’

Na upit zašto se čekalo sedam mjeseci, odgovorio je:

“Kroz sustav smo evidentirali da imamo problema u radu prometne policije u određenim u određenim policijskim upravama. U mom slučaju, to je sedam mjeseci, u nekim slučajevima je to čak i više od dvije godine. To definitivno nije dobro i moramo raditi dalje na projektima organizacije rada prometne policije da kad netko počini prekršaj da to mora biti u najkraćem mogućem roku riješeno. Vjerujem da će policija napraviti detaljnu istragu i utvrditi konkretno jesu li iscurile informacije, u kojoj mjeri, s koje strane i od koga”, dodao je Ćelić, javlja RTL.

“Ako se dokaže da sam bilo što zataškao, istog trenutka podnosim ostavku”, zaključio je.

Podsjetimo, RTL je objavio snimke na kojima se vidi kako je brzina u početku bila normalna, a onda se počela povećavati. Čak se vidi kako u jednom trenutku iznosi više od 160 kilometara na sat, iako je ograničenje na tom mjestu bilo 50. Upravo u tom dijelu presretač ga je na kraju i zaustavio, a policijski službenik evidentirao. No, kako doznaje RTL, Ćelić je navodno odmah nazvao načelnika zadarske policije i tražio da se njegov prekršaj izbaci iz izvješća i ne bilježi u informacijski sustav MUP-a.

Policija objavila: Vozio je 165,6 km/h

Iz zadarske policije objasnili su cijelu situaciju.

“Policijski službenici Postaje prometne policije Zadar prilikom kontrole prometa su službenim vozilom – prestretač dana 12. ožujka 2019. godine u 12.41 sati na ŽC 6011 u mjestu Žerava snimili 46-godišnjeg vozača kako upravlja osobnim vozilom karlovačkih registarskih oznaka brzinom od 165,6 km/h na mjestu na kojem je brzina ograničena na 50 km/h. Zbog počinjenog prekršaja prekoračenja brzine, iz čl.53. st.1. u svezi st.3. tada važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozaču je izdan prekršajni nalog na novčani iznos od 5000 kuna i predložena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na tri mjeseca. Također, sukladno tada važećem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama za navedeni prekršaj prekoračenja brzine visina novčane kazne je u rasponu od 5000 do 15.000 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana”, stoji u odgovoru Policijske uprave zadarske.

RTL-ov izvor tvrdi: Dani su mu odbrojeni

Policija sada tvrdi da je zamjenik glavnog ravnatelja kažnjen, iako o tome nisu sami izvijestili javnost. No, RTL-ov izvor tvrdi da Ćelić nije platio kaznu, a na njegov izričit zahtjev slučaj je uklonjen iz policijske evidencije. Navodno je cijeli slučaj prijavljen nakon RTL-ovog upita policiji, a Ćelić je u prebrzoj vožnji uhvaćen u ožujku.

RTL-ov dobro upućen izvor iz MUP-a tvrdi kako su Ćeliću dani odbrojeni. Osim toga, zanimljivo je da Ćelić nije pod suspenzijom zbog prekršaja zbog kojeg bi, tvrdi RTL-ov izvor, svaki drugi ‘obični’ policajac koji bi se našao u takvoj situaciji, bio suspendiran.