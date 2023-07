Upravno vijeće Kliničke bolnice Sveti Duh u četvrtak je prihvatilo ostavku ravnateljice Ana-Marie Šimundić, te v.d. ravnateljem imenovalo njezina dosadašnjeg zamjenika Igora Alfirevića.

Odluka da se dosadašnjeg zamjenika ravnateljice Igora Alfirevića imenuje vršiteljem dužnosti ravnatelja KB-a Sveti Duh donesena je jednoglasno, priopćeno je iz bolnice nakon izvanredne sjednice Upravnog vijeća.

Doc.dr.sc. Igor Alfirević od 1. je ožujka 2023. zaposlen na Klinici za kirurgiju na Svetom Duhu. Nepuna dva mjeseca kasnije Upravno ga je vijeće imenovalo zamjenikom ravnateljice.

Karijeru je započeo 1990. godine kao liječnik stažist u KBC-u Zagreb, a potom u Hitnoj službi u Velikoj Gorici.

Od 1992. do 1997. radio je kao specijalist opće kirurgije Klinike za kirurgiju Zavoda za kardiokirurgiju KBC-a Zagreb.

Vodio važan projekt

Posljednjih 26 godina radio je na poziciji kardiokirurga Klinike Magdalena, u kojoj je od 2010. do 2016. bio pomoćnik ravnatelja za kvalitetu; od 2012. do 2021. pomoćnik ravnatelja za znanstveno-nastavnu djelatnost te od 2010. do 2021. voditelj Odjela kardiokirurgije.

Dr. Alfirević je vodio projekt uspostave međunarodne akreditacije prema akreditacijskim standardima u zdravstvu; uvođenje ISO standarda čime je Klinika „Magdalena“ postala prva akreditirana bolnica u Hrvatskoj prema međunarodnim standardima i stekla Platinasti standard kvalitete od strane Accreditation Canada International.

Upravno vijeće zahvalilo je bivšoj ravnateljici na uloženom trudu i radu na unapređenju funkcioniranja bolnice tijekom trajanja mandata.