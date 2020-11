ZAMJENICA VUKOVARSKOG GRADONAČELNIKA NALJUTIO JE DIO PROTOKOLA ZA DAN SJEĆANJA: ‘Kao Vukovarka se osjećam izdano i prodano’

‘Cijela Hrvatska prisjeća se žrtava velikosrpske agresije, osim onih koji već godinama 17. studenoga bacaju ‘venac’ u Dunav i prisjećaju se svih ostalih. A pitam se koji su to ostali?’

Zamjenica gradonačelnika Vukovara Ivana Mujkić izjavila je da se osjeća “izdano i prodano” zbog tog što će i državni tajnik Zvonko Milas u utorak nazočiti bacanju vijenca u Dunav u spomen na ubijene Srbe iz Vukovara 1991.

Vijence u Dunav bacit će predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac i potpredsjednik Vlade Boris Milošević.

“Čitam danas u medijima da će sutra, 17. studenoga Pupovac u pratnji Zvonka Milasa HDZ-ovog državnog tajnika, inače Vukovarca ‘baciti vijenac u Dunav za stradale Vukovarce i Vukovarčanke srpske nacionalnosti’. U ovom trenutku kao Vukovarka prije svega, osjećam se izdano i prodano…na rubu suza od žalosti i gorčine”, napisala je Mujkić na facebook profilu.

Napisala je i da se 18. studenoga u Koloni sjećanja prisjeća na sve one koji su poginuli u velikosrpskoj agresiji na Vukovar, neovisno o njihovoj nacionalnosti.

‘Kome će to Milas baciti vijenac u Dunav?’

“Cijela Hrvatska prisjeća se žrtava velikosrpske agresije, osim onih koji već godinama 17. studenoga bacaju ‘venac’ u Dunav i prisjećaju se svih ostalih. A pitam se koji su to ostali? Kome će to gospodin Milas u ime Vlade RH i HDZ-a, čiji je član, baciti vijenac u Dunav!? Očito onima koji su poginuli vršeći agresiju na naš grad… na njegov grad između ostalog”, mišljenja je Mujkić.

Navela je i kako je ne čudi što ‘netko tamo u Zagrebu’ ne razumije koliko godina se mi u Vukovaru zgražavamo nad polaganjem ‘venaca’ na groblju šajkača ili bacanjem istih u Dunav, ali je čudi što sada ‘jedan od nas’, skupa s njima, sudjeluje u ovom igrokazu.

“Znači li to da smo sada priznali i to da je za rat u Vukovaru odgovornost podijeljena? Da smo svi jednako krivi?”, upitala je Ivana Mujkić te dodala da se “srami svoje države i iz dna duše se srami stranke čiji je član do prije par mjeseci bila”.

SNV će sutra odati počast

Srpsko narodno vijeće 17. studenoga odat će počast žrtvama koje su građani i građanke Vukovara podnijeli u ratu 1991.-1995.

U izaslanstvu će biti potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Boris Milošević, specijalni izaslanik predsjednika Republike Srbije Veran Matić, državni tajnik Zvonko Milas, članica udruženja „Protiv zaborava“ Radojka Mrkšić i predsjednik SNV-a Milorad Pupovac.

Oni će 17. studenog položit vijenac za stradale Vukovarce i Vukovarčanke srpske nacionalnosti u Dunav na obali kraj restorana „Tri vrške“ i na spomen području Ovčari, a za sve žrtve Milorad Pupovac će zapaliti i svijeće u Sabornoj crkvi sv. Nikole u Vukovaru.

Zamjenici vukovarskog gradonačelnika Ivana Mujkić i Marijan Pavliček, kao i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, zaraženi su koronavirusom te će ove godine izostati njihova nazočnost u Koloni sjećanja kojom će se 18. studenoga u Vukovaru odati počast žrtvi toga grada u Domovinskom ratu.