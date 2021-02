ZAMJENICA RAVNATELJA HZJZ-A O GUŽVAMA NA CIJEPLJENJU: ‘Treba poštovati kad je netko dobio termin i u tom terminu dolaziti’

Zamjenica ravnatelja HZJZ-a, Ivana Pavić Šimetin rekla je kako je do gužve na cijepljenju došlo jer su građani već od šest sati ujutro čekali, naglasivši da treba poštovati kad je netko dobio termin i dolaziti u tom terminu kako se gužve ne bi stvarale

Nakon gužve koja se stvorila na cijepljenju u vatrogasnom domu na Ksaveru, u večerašnjem RTL Direktu gostovala je zamjenica ravnatelja Hrvatskoj zavoda za javno zdravstvo, dr. Ivana Pavić Šimetin koja je komentirala cjelokupnu situaciju, ali i naglasila da je potrebno poštovati vrijeme kad je netko dobio termin i dolaziti u tom terminu. “Sad sam se prisjetila zapravo da smo prije godinu dana možda prvu uputu koju smo napisali se upravo odnosila na to kako se ponašati u zdravstvenim ustanovama pa je unutra pisalo da trebaju dolaziti pacijenti u vrijeme kada su naručeni na svoju, bilo pretragu, bilo pregled”, rekla je Pavić Šimetin naglasivši da se to danas nije dogodilo.

“Mi smo započeli s radom i najavili u devet sati, svakih pola sata je 70 ljudi trebalo doći, ali evo građani su već od šest sati ujutro čekali i tu se stvorio red i to znači čisto poruka za ubuduće, to se ne bi smjelo događati. Treba se poštovati kad je netko dobio termin i u tom terminu dolaziti, a ne dolaziti ovako puno ranije. Onda već naravno čim smo otvorili vrata i počeli raditi u devet sati je već bilo izrazito veliko nezadovoljstvo”, rekla je.

‘Šumovi u komunikaciji’

Na navode da su pojedini građani dobili pozive za osam sati, zamjenica ravnatelja rekla je da postoji mogućnost da je došlo do “određenih šumova u komunikaciji jer možda nije bilo dovoljno vremena da se to detaljnije prokomentira i organizira. Mi smo planirali raditi od devet do tri i mi smo u tri sata završili. Posljednja grupa je bila naručena u 14:30h i mi smo u 15 sati završili sa svojim cijepljenjem tako da je što se nas tiče išlo to po planu, ali taj dio se nezgodan dogodio ujutro da su naši građani u velikom broju došli odmah na početku i prije početka radnog vremena, a mi smo baš planirali rad od devet do tri zato da izbjegnemo prometne gužve”, poručila je Pavić Šimetin.

