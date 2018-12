ZAMJENICA IZVANREDNOG POVJERENIKA O STANJU U AGROKORU: ‘Svi sektori snažno se oporavljaju, sve dobavljače plaćamo na vrijeme’

“Nama je u fokusu do kraja godine postaviti u cijelosti plan implementacije. Dužni smo provesti ono što su naši kreditori dogovorili i potpisali”, istaknula je Irena Weber, zamjenica izvanrednog povjerenika u Agrokoru

Svaki sektor u sklopu koncerna Agrokor pokazuje snažan trend oporavka i u idućoj godini očekuju se još bolji rezultati, ustvrdila je Irena Weber, zamjenica izvanrednog povjerenika u Agrokoru. Ona je u emisiji HRT-a “Dobro jutro, Hrvatska” govorila o tome je li Agrokor preživio krizu i kakvi su planovi za iduću godinu.

“Došli smo u dosta kompleksnu situaciju, nije bilo vremena za prilagodbu i odmah smo se bacili na posao i krenuli s komunikacijom prema najvažnijim dionicima s ciljem da se što prije pokrene proces pregovora i da bude završen do zakonskog roka – 10. srpnja”, kazala je Weber.

“Svi segmenti ostvaruju dobre rezultate”

Istaknula je da rezultati koje objavljuju na mjesečnoj razini, pokazuju da svi segmenti imaju dobre rezultate. To se, kaže, odnosi na sektor hrane, sektor poljoprivrede i sektor maloprodaje.

“Nama je u fokusu do kraja godine postaviti u cijelosti plan implementacije. Dužni smo provesti ono što su naši kreditori dogovorili i potpisali. To znači da je potrebno cijelu imovinu iz društva iz stare grupe prebaciti na zrcalna društva, formirati novu grupu i osigurati da se svi operativni procesi uredno događaju, da zaživi nova grupa, sa novim financijskim izvješćima i novom vlasničkom strukturom. Plan je do kraj godine pripremiti proces koji je u punom zamahu i očekujemo da bi cijeli proces trebao biti gotov u ožujku 2019.”, rekla je.

“Potrebe za djelatnicima u Konzumu su značajne”

Dodala je da su svi dobavljači zadovoljni jer ih redovno plaćano.

“Trenutno grupa Agrokor nema dospjelih, a neplaćenih faktura. Svi su plaćeni na vrijeme u skladu s datumima dospijeća i to daje njima slobodu i mogućnost da upravljaju svojim financijskim izvješćima”, istaknula je.

Također je napomenula da su u Konzumu isplaćene božićnice u iznosu od 1500 kuna te dar za dijete u iznosu od 600 kuna.

“Na razini Konzuma dizali smo dvaput plaće po 6 posto. Uveli dar za novorođenče 3360 kuna, privatno zdravstveno osiguranje , regres… Mi smo u maloprodaji zaposlili preko 1300 ljudi. U sezoni i samo u Konzumu falilo nam je preko 600 ljudi. Naše potrebe za djelatnicima su značajne”, zaključila je.

