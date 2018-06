ZAMJENA VOZAČKE DOZVOLE: Rok važenja je skraćen, ali je postupak izdavanja olakšan i može se obaviti od kuće

Još 2004. godine ukinuto je pravilo da vozačka dozvola vrijedi do 65. godine života vozača te je rok njenog važenja skraćen na deset godina, a lani je građanima omogućeno da novu vozačku dozvolu dobiju i putem sustava e-Građani

Od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, 1. srpnja 2013. godine, građani više ne moraju imati staru, papirantu i nepraktičnu vozačku dozvolu jer je od toga dana Ministarstvo unutarnjih poslova počelo izdavati novu vozačku dozvolu izgledom i diomenzijama sličnu osobnoj iskaznici. No, potrebe za zamjenom starih vozačkih dozvola još nema jer sve izdane do 1. srpnja 2013. vrijede do isteka roka, a najdulje do 19. siječnja 2033. godine, kada će ih biti potrebno zamijeniti novima, piše Večernji list.

Još 2004. godine ukinuto je pravilo da vozačka dozvola vrijedi do 65. godine života vozača te je rok njenog važenja skraćen na deset godina. A u rujnu prošle godine građanima je omogućeno da novu vozačku dozvolu dobiju i bez odlaska u nadležnu policijsku upravu ili postaju.

Putem sustava e-Građani ili u obližnoj policijskoj upravi

Uvjet za takvo izdavanje vozačke dozvole je posjedovanje nove (biometrijske) osobne iskaznice, odnosno eOsobne iskaznice s identifikacijskim i potpisnim certifikatom. Na taj način zahtjev za izdavanjem nove vozačke dozvole može se predati i elektroničkim putem posredstvom sustava e-Građani, a u izborniku “Promet i vozila, e-Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole”.

No, zahtjev za takvim izdavanjem vozačke dozvole moguć je jedino u redovnom postupku i to za izdavanje prve vozačke dozvole, a na temelju uvjerenja o položenom vozačkom ispitu i za zamjenu obrasca hrvatske vozačke dozvole zbog oštećenosti, produljenja važenja, upisa ili brisanja kategorija, ispravka podataka i sličnog. Dakle, putem sustava e-Građani ne može se zatražiti izdavanje vozačke dozvole zbog zamjene ako je vozačka dozvola ukradena ili izgubljena niti zbog zamjene za vozačku dozvolu izdanu u državi članici Europskog gospodarskog prostora ili u inozemstvu. Redovni postupak izdavanja nove vozačke dozvole traje do 30 radnih dana i stoji 166 kuna.

Do vozačke i za 24 sata, ali i 465 kuna

Onima kojima je prijeko potrebna nova vozačka dozvola u MUP-u mogu zatražiti ubrzani i žurni postupak izdavanja. Taj postupak traje do tri radna dana i košta nešto više od redovnog – 215 kuna, a ako novu vozačku dozvolu trebate u roku od 24 sata, tada žurni postupak izdavanja košta 465 kuna.

Ako postupak izdavanja ne ide preko sustava e-Građani, tada se podrazumijeva plaćanje potrebnih davanja, odnosno usluge izrade i upravnih pristojbi, izradu fotografije (35 mm x 45 mm), predavanje papirologije u bilo kojoj policijskoj upravi ili postaji i preuzimanje gotove vozačke dozvole, piše Večernji list.

Međunarodnu vozačku dozvolu moguće je izvaditi u bilo kojoj poslovnici Hrvatskog autokluba (HAK), a za to je potrebna važeća hrvatska vozačka dozvola, dvije fotografije (35 mm x 45 mm), osobna iskaznica ili putovnica, a treba uplatiti i 170 kuna. Međunarodna vozačka dozvola vrijedi najviše tri godine, odnosno do datuma isteka hrvatske vozačke dozvole ako ona ističe ranije, a obavezna je ako se upravlja vozilom stranih registarskih oznaka u inozemstvu. Također je potrebna ako vozač putuje vozilom hrvatskih registarskih oznaka u Tursku, Albaniju, Kosovo, države bivšeg Sovjetskog Saveza, te u sve izvaneuropske zemlje.

