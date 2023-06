Dok mediji vrve snimkama pijanih i razularnih turista koji noću haraju starom gradskom jezgrom, a uoči Ultre, svjetski poznatog festivala elektronske glazbe, iz Splita ne stižu dobre turističke vijesti, barem kada su u ptanju privatni iznajmljivači.

''U centar grada sada mahom dolaze Englezi i ostala mlađarija iz zapadne Europe, koja stiže jeftinim letovima na partijanje. Nekoliko engleskih i skandinavskih tvrtki je stvorilo online famu o Splitu kao party destinaciji, pa sad imamo city breakove s lokanjem i kupanjem. A to nisu gosti'', kazao je za Slobodnu Dalmaciju M. M., iskusan, dugogodišnji iznajmljivač iz Splita, vlasnik nekoliko apartmana uz more.

'Treba imati živce i izdržat'.

On predviđa da ove sezone ondje neće biti ''sve puno'' kao prijašnjih godina.

''Do sada ste mogli iznajmiti bilo koju bužu tijekom Ultre za 200 eura. Ove godine se buže neće iznajmiti za taj novac. Evo, i ja sam tek jučer napunio posljednji apartman za Ultru. Košta 97 eura, a bio je 120. Znači, na last minute. Treba imati živce i izdržati. Ni lani rezervacije za Ultru nisu stizale puno ranije, ali prethodnih godina bi termini Ultre bili pola godine unaprijed popunjeni', ističe.

Problem je, kaže, što ima dosta otkaza nakon kojih se apartmani ne pune odmah, a što znači da više nema ni nekadašnjeg interesa gostiju.

''Uistinu ne mislim da je toliko u pitanju prevelik broj apartmana nego je naprosto manje gostiju. Naravno, jedno i drugo kreira ukupnu sliku stvarnog stanja'', dodaje.

'Rezerviraju uglavnom na tjedan dana'

Govoreći o stranim turistima, M.M. kaže da su neki u lipnju posve izostali.

''Primjerice, ove godine su izostali Nijemci. Totalno, nema njihovih rezervacija, ni onih starijih ni mlađih gostiju iz Njemačke. Smještaje na rubu Splita i u njegovoj okolici poput Podstrane, znači one za goste koji dolaze na obiteljski odmor, na životu drže istočna tržišta - Ukrajina i Poljska. Preko 50 posto naših gostiju stiže iz te dvije države. Ostali?! Skandinavci nula bodova, bilo je nešto Engleza i Amerikanaca, nula Francuza. Nema Talijana. Iz Austrije nam je stigao jedan stari gost'', kazao je o svojim gostima ovaj splitski iznajmljivač za Slobodnu Dalmaciju dodavši da, ako turisti kod njega rezerviraju, to je uglavnom na tjedan dana.

'Inflacija je učinila svoje'

On smatra da je takva situacija danak 'inflaciji koja je učinila svoje' jer je sve poskupjelo.

'Neće nama dugogodišnjim iznajmljivačima ljeto biti katastrofa, ali nije to ono na što smo mi navikli. Na kraju će izaći dobro, bit će malo manje popunjeno nego inače, ali ćemo tu razliku nadoknaditi nešto višim cijenama, pa ćemo opet biti na istom. Ali nije to to. Nema jagme, netko ti otkaže sedam dana u srpnju i iskreno se bojiš hoće li se to napuniti. Prije je bilo "odčepiš, začepiš". Ali sad je došlo drugo vrijeme', zaključuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Od austrijskih novina preko TikToka do ministra financija: svi pričaju o napuhanim cijenama na Jadranu