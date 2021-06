Već viđeni scenarij obustavljanja kapitalnih infrastrukturnih projekata serijom žalbi nastavljen je i u slučaju dovršetka autoceste A11, odnosno izgradnje dionice od Lekenika do čvora Sisak. Nakon Crnogoraca i Bugara, žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) požalila se i turska kompanija Tenta Yapi Insaat.

No, DKOM je, poučen ranijim iskustvima, istoga dana odbacio njihovu žalbu kao neosnovanu, piše Večernji. No, to je opet stvorilo administrativne probleme koji će nakratko odgoditi dovršetak projekta vrijednog 300 milijuna kuna bez PDV-a.

Neosnovana žalba

Turci su se žalili 18. lipnja, a njihova je žalba u upisnik DKOM-a uvedena tri dana kasnije te odmah odbačena. Tvrtki iz Ankare zasmetala je izmjena dokumentacije koja se odnosi na novi rok za podnošenje ponuda. Taj je rok promijenjen nakon što se žalila Trace Group iz Bugarske te obustavila natječaj do odluke DKOM-a, koja je stigla 7. lipnja.

Agencija je odbacila bugarsku žalbu, a Hrvatske autoceste su odredile 23. lipnja kao novi krajnji rok za dostavu ponuda. Turci su u žalbi naveli da nemaju dovoljno vremena izvaditi potrebna jamstva, iako je natječaj raspisan još 8. ožujka. No, Turci su djelomično uspjeli u svom naumu, jer he HAC ponovno morao pomaknuti rok za otvaranje ponuda za desetak dana.

Potkraj travnja žalbu je podnijela i crnogorska tvrtka Medius, zbog toga što su smatrali da je HAC izmjenama dokumentacije nezakonito postrožio uvjete sposobnosti. DKOM je prihvatio tu žalbu i poništio sporni dio dokumentacije.

Kupovanje vremena

Inače, prvi rok za otvaranje ponuda na ovom natječaju bio je 4. svibnja, no zbog žalbi, koje su redovito stizale dan ili dva prije roka, postupak je svaki puta odgađan. Naime, zainteresirane tvrtke na natječajima žalbama često kupuju vrijeme za sastavljanje ponuda, jer se natječajni postupak zaustavlja dok se žalba ne riješi. To im još i nije veliki trošak, jer podnošenje žalbe košta samo 5000 kuna.

U usporedbi s cijenom gradnje to je - sitniš. Naime, HAC je osigurao 75 milijuna kuna vlastitih sredstava za uvođenje odabranog izvođača u posao, a u međuvremenu su refinancirali kredit u HBOR-u, HPB-u i ZABA-i pa će tijekom trogodišnjeg počeka s otplatom pet posto glavnice platiti 7,2 milijuna eura rata, čime će kumulirati likvidni saldo od 35,8 milijuna eura kojim će se dovršiti autocesta A11.