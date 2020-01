ŽALAC SIGURNO ‘LETI’ IZ VLADE, VEĆ NAŠLI ZAMJENU? A kako premijer bira tko odlazi? To je već u domeni vrhunskog oportunizma

U kuloarima se priča da je mogući razlog odlaska Gabrijele Žalac iz Vlade je Plenkovićevo koketiranje s mjestima u Saboru, koja mu ona ne može ugroziti s obzirom na to da nema saborski mandat

Premijer Plenković sastao se sa svojim najbližim suradnicima, Gordanom Jandrokovićem, Davorom Božinovićem i Brankom Bačićem, kako bi raspravio u kojem smjeru treba ići rekonstrukcija Vlade nagrižene ostavkama ministara. Dok se Plenković bavi eliminacijom još nekih ministara, u HDZ-u se govori kako se vrh stranke boji osvete smijenjenih ministara koji su sada postali saborski zastupnici. Naime, Plenković ne zna kako će se Lovro Kuščević i Goran Marić ponašati u Saboru, odnosno, hoće li do sljedećih parlamentarnih izbora biti lojalni Vladi i Klubu HDZ-a, piše Večernji.

Ako bude dirao Tomislava Tolušića i Milana Kujundžića, mogao bi dobiti još dva neposlušnika u Saboru, jer obojica imaju saborske mandate. HDZ ionako ima tanku parlamentarnu većinu, pa mu “pumpanje” oporbe nikako ne ide u korist. Kod Tolušića se još javlja problem regionalne baze u Virovitici, koja bi mogla otkazati poslušnost vrhu stranke ako se njegova smjena dogodi. Iako niti u Predsjedništvu stranke, a niti među HDZ-ovim ministrima nitko ne zna tko bi mogao ostati bez fotelje, prevladava stav kako će premijer ići na smjenu ministara koji nemaju saborske mandate ili nemaju čvrstu stranačku bazu iza sebe.

Politički slabi

U skladu s tim je i informacija kako će sigurno otići ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Gabrijela Žalac. Jutarnji javlja kako joj je već nađena i zamjena. Tako bi nova ministrica trebala biti saborska zastupnica Dragica Roščić Vranješ. Glasno se spekulira i s imenima ministra rada i mirovinskog sustava Marka Pavića i zdravstva Milana Kujundžića kao sljedećima na izlaznim vratima iz Banskih dvora. Situacija s Kujundžićem je jasna, on je danas i sam rekao kako ne misli dati ostavku. Pavić, kao i Žalac nema saborski mandat, što otvara prostor za njegovu smjenu, koja je poduprta neuspješnom mirovinskom reformom.

Izvori iz HDZ-a napominju kako Plenković još uvijek vodi razgovore sa suradnicima i ministrima. Neki mu i zamjeraju smjenu politički slabijih ministara: “Lako mu je ići na politički slabe, ali neka ćušne nekog jakog ministra pa da ga onda vidimo”, komentirao je jedan član Predsjedništva HDZ-a.

Izvanredna sjednica tko zna kad

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković jučer je rekao kako se nada da bi se do kraja ovog tjedna mogla održati izvanredna sjednica Sabora. To znači da je premijer ima okvirnu sliku koga će smijeniti, a koga postaviti u upražnjene fotelje. Koalicijskim partnerima je javljeno da bi se sastanak mogao održati danas ili sutra, a nakon njega Plenković svoju odluku mora podastrijeti vodstvu HDZ-a na zajedničkoj sjednici Predsjedništva stranke i Nacionalnog vijeća, za koju se također ne zna kad će se održati. To bi moglo odgoditi izvanrednu sjednicu Sabora i javnu objavu rekonstrukcije Vlade.

