Kako smo ranije pisali, jedna od najvećih i najfrekventnijih tržnica u Zagrebu, popularni Trešnjevački plac, već tjednima je prilično neuredna i zapuštena.

Tvrdi to Silvije Devald, koji zajedno sa suprugom vodi OPG i dugogodišnji je zakupnik tržnog mjesta, odnosno klupe na spomenutoj tržnici gdje prodaje svoje proizvode. Kaže kako se ovoga ljeta stanje uređenosti higijene na tržnici konstantno pogoršava.

"Kap koja je prelila čašu je potpuno odustajanje od čišćenja placa. Tržnica već danima nije pometena, a Uprava tržnice tvrdi da nemaju radnika i da do daljnjega neće čistiti. Naravno, korištenje se i dalje naplaćuje u punom iznosu i ne nudi nam se nikakvo rješenje niti kompenzacija", rekao nam je Devald u telefonskom razgovoru.

'Čistimo dva put na dan'

Stoga su se on i drugi zakupnici angažirali te svakoga jutra sami pometu prostor oko svojih klupa jer, kako kaže, ne žele dočekati kupce u neredu i prljavštini. No, dodaje, ima dosta klupa koje nisu zakupljene pa oko njih nitko ne čisti te da im to sigurno utječe na promet.

Neslužbeno smo doznali da je broj čistača na toj zagrebačkoj tržnici doista značajno smanjen zbog odlaska ljudi pa umjesto dosadašnjih petorice čistača tržnicu popodne čiste samo dvojica. Zato smo Upravi Tržnica Zagreb poslali smo upit o ovome problemu, a oni sada tvrde kako se tržnica čisti svaki dan.

"Tržnice u gradu Zagrebu, pa tako i tržnica Trešnjevka čiste se svaki dan. Uređivači prostora na tržnicama su prisutni u dvije smjene, za vrijeme rada tržnica i poslije radnog vremena. Tijekom radnog vremena uređivači prostora (koliko stignu ne ometajući redovno poslovanje prodavača na tržnici), uklanjaju sav otpad koji zakupci (prodavači) odbacuju, a poslije radnog vremena čisti se cijela tržnica od ostatka voća, povrća i ostalog otpada. Po planu čišćenja, ploha tržnice Trešnjevka pere se jednom tjedno, kao što je i učinjeno u ponedjeljak 29.kolovoza 2022., a ako su neke izvanredne situacije pere se mimo plana čišćenja", odgovorili su nam.

'Nije točno'

Dodaju kako je ploha tržnice Trešnjevka velika i prostire se na 7000 m2 gdje je posloženo 290 klupa (po 4 m) pa poslije radnog vremena ostaju velike količine otpada, koje zahtijevaju čišćenje tržnice do kasnih večernjih sati. Također, tvrde da je na tržnicama je organizirano odvajanje otpada koje se odvozi u utvrđenim terminima a prema ugovoru s podružnicom Čistoća, uz napomenu da se komunalni otpad odvozi svakodnevno.

"Napominjemo kako se pravo stanje o održavanju tržnice lako može utvrditi svakog dana u večernjim satima, kada naši uređivači prostora očiste cijelu plohu, a budući da je ploha otvorena, svatko se u to može i uvjeriti. Netočno je da se od prodavača traži da sami očiste prodajno mjesto prilikom dolaska jer su sve klupe očišćene i spremne već dan ranije", kažu iz Tržnica Zagreb.

Napominju kako je svaki prodavač dužan tijekom prodaje i skladištenja svoje robe, otpatke i nepovratnu ambalažu odlagati u za to predviđene spremnike na tržnicama.

"Naši djelatnici često apeliraju na prodavače da svoj rad organiziraju na način da odmah prikupljaju otpad, a ne da se nepotrebno razbacuje po podu jer upravo to otežava kasnije čišćenje samog prostora tržnice", zaključuju.