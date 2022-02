Politička tajnica SDP-a i saborska zastupnica Mirela Ahmetović ironično je komentirala informaciju da bi se donedavni zastupnik Suverenista Hrvoje Zekanović mogao pridružiti vladujućoj većini.

"Bit će simpatično gledati kako Zekanović sljedeće godine zajedno s Pupovcem slavi Dan RS-a", kazala je Ahmetović na televiziji N1.

Zekanović osniva klub s Petir i Dodigom?

Hrvoje Zekanović, koji je isključen iz Hrvatskih suverenista, planira u Saboru osnovati klub s Marijanom Petir i Goranom Dodigom, a o tome je razgovarao i s Andrejem Plenkovićem. HDZ-ova većina tada bi imala 78 zastupnika, piše u petak Večernji list.

Dok oporba zaziva pad vlade koja se svakim danom muči s nekom novom aferom, nije isključeno da bi vladajuća većina u Saboru koja broji 77 ruku mogla postati stabilnijom nego što to trenutačno jest. Naime, Hrvoje Zekanović kojeg je stranka Hrvatski suverenisti izbacila zbog njegova govora u Saboru u kojemu je žestoko progovorio protiv svih koji se ne žele cijepiti, pa tako i svojih stranačkih kolega, naumio je osnovati novi saborski klub.

No kako je Zekanović trenutačno “slobodni strijelac”, nedostaje mu još dvoje zastupnika za provođenje te ideje, ali dnevnik neslužbeno doznaje da je prve razgovore na tu temu već obavio i to s nezavisnom zastupnicom Marijanom Petir kao i s predsjednikom Hrvatske demokršćanske stranke Goranom Dodigom. Međutim, kako su i Petir i Dodig u Sabor ušli s lista HDZ-a te su članovi saborskog Kluba HDZ-a njihov eventualni ulazak u priču sa Zekanovićem podrazumijevao bi da će oboje HDZ-ov klub uskoro i napustiti.

Razgovarao je s Petir i Plenkovićem

Izvori bliski Marijani Petri potvrdili su da je Zekanović doista obavio taj razgovor s nezavisnom zastupnicom i da joj je iznio svoju ideju, ali i dodao kako se ona o tom prijedlogu nije očitovala ni potvrdno ni negativno.

O ideji osnivanja Kluba s Petir i Dodigom, isto se tako čuje, Zekanović je razgovarao i s premijerom i predsjednikom HDZ-a Andrejom Plenkovićem, a isti izvori također tvrde kako nikakav konačni dogovor nije postignut, ali i kako je Zekanoviću na tom razgovoru dano na znanje da će se, dođe li do dogovora u konačnici, od njega očekivati da ubuduće u Saboru glasa za sve prijedloge vladajuće većine. Kao što to uostalom čine i Marijana Petir i Goran Dodig kao članovi Kluba HDZ-a, piše novinarka Večernjeg lista Petra Maretić Žonja.

'U Vladi se ne zna tko pije, a tko plaća'

Govoreći o izjavama vezanima za obnovu koje su jučer dali ministri Tomo Medved i Darko Horvat, a koje nisu u suglasju, Ahmetović kaže:

"Vrlo jasno bih rekla da se u Vladi Andreja Plenkovića ne zna tko pije tko plaća, a to potvrđuje i činjieca da dva ključna ministra, Medved i Horvat, nemaju jednoznačne izjave je li obnova počela ili nije. To budi sumnje da nisu sve zakonske pretpostavke ispunjene. Pomalo čudi da se Vlada nakon totalnog fijaska i sramoćenja oko obnove Zagreba i Banije nije htjela pohvaliti pravim početkom obnove".

"Ništa nije učinjeno po pitanju obnove i Andrej Plenković brani još jednog u nizu svojih sjajnih ministra, Horvata, bez da sagleda argumente koji su više nego bjelodani", kaže.

Na pitanje što očekuje od saborske rasprave o povjerenju ministru graditeljstva Darku Horvatu, Ahmetović kaže: "Stvari su jasne, HDZ-ova većina u Saboru je vrlo čvrsta. Što je veća mogućnost dolaska do javnih sredstava to je ćvršća i saborska većina. HDZ će sigurno osigurati da opoziv Horvata na prođe. Oporba ne kupuje glasove, Unatoč tome što je vrlo poznat ishod glasanja o opozivu ministra Horvata, mi smo pozvani i dužni ispitati sve okolnosti zbog kojih Vlada ne mari za građane Banovine i Zagreba. To je naš posao, za to smo plaćeni."

"Ne postoji nijedna jedina započeta gradnja po pitanju obnove osim ove na koju je slučajno naišla vaša novinarka, a i ona je upitna po pitanju svih procedura koje je sama Vlada propisala", govori politička tajnica SDP-a.

'Tužno je da visoki dužnosnik Plenkovićeve Vlade može u roku keks obnoviti stan, dok njegovi susjedi to ne mogu'

Govoreći o aferi u Državnim nekretninama koje je zviždačica Maja Đerek otpužila za teške nepravilnosti u radu, Ahmetović kaže:

"Postoji registar državne imovine koji sadrži određene podatke, ali on je nefunkcionalan. Država vrlo neodgovorno gospodari svojom imovinom. Građani ne mogu dobiti jasan javni uvid u popis državnih nekrentina i to omogućuje ovakve manipulacije. Tužno je i žalosno da svjedočimo da jedan visoki dužnosnik Vlade Andreja Plenkovića može u roku keks obnoviti svoj stan, dok njegovi susjedi to ne mogu. Državne nekretnine kao državno poduzeće neće sufinancirati obnovu zgrade koja su u njihovom suvlasništvu jer su se istrošili za obnovu stana tog dužnosnika. Potrebno je konačno uvesti poptunu transparentnost svih javnih institucija kako bi konačno maknuli HDZ-ove ruke od džepova hrvatskih građana".

Ahmetović se osvrnula i rast cijene energenata rekavši kako ju je resorni ministar Tomislav Ćorić pokušao poniziti kad je upozoravala na to da će doći do situacije u kojoj se sada nalazimo. “Tko se zadnji smije, najslađe se smije. Ali uopće nije smiješno”, kaže Ahmetović.