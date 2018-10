‘ČIŠĆENJE’ NADGROBNIH SPOMENIKA: Stižu prvi konkretni potezi Vijeća za prošlost, saznali smo tko će uklanjati četničke simbole

Preporuke Vijeća za suočavanje s prošlošću, ali samo one koje se tiču natpisa i obilježja koji veličaju velikosrpsku agresiju na Hrvatsku od 1991. do 1995. godine, uskoro bi trebale biti ugrađene u Zakon o grobljima čime će biti propisano njihovo uklanjanje s nadgrobnih spomenika

U rujnu prošle godine, nakon što je spomen-ploča poginulim pripadnicima HOS-a s natpisom “Za dom spremni” premještena iz Jasenovca na spomen-područje Trokut kod Novske, premijer Andrej Plenković najavio je skoro “sustavno i jasno zakonsko reguliranje korištenja simbola totalitarnih režima”. Potom se novoosnovano Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, na čelu s predsjednikom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) Zvonkom Kusićem bacilo na posao i u veljači ove godine javnosti podastrlo dokument s preporukama o tome kako se odnositi prema simbolima totalitarnih režima.

Među ostalim je navedeno da je pozdrav “Za dom spremni” neprihvatljiv i protuustavan, ali uz određene iznimke pa se taj pozdrav kojim se koristio ustaški režim u NDH može, kako rekoše, iznimno koristiti u grbu HOS-a u situacijama kada se obilježavaju mjesta ili groblja gdje su poginuli pripadnici HOS-a.

Zakon ‘skida’ natpis sa Šoškočaninove grobnice

Preporuke spomenutog Vijeća, ali samo one koje se tiču spornih obilježja agresora na Republiku Hrvatsku u razdoblju od 1991. do 1995. godine, uskoro bi trebale biti ugrađene u zakonski akt. Konkretno, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (MGiPU) nedavno je stavilo na javnu raspravu prijedlog izmjena i dopuna Zakona o grobljima kojima se, u skladu s preporukama Vijeća za suočavanje s prošlošću, želi “spriječiti i ukloniti natpise koji propagiraju ideje na kojima se temeljila oružana agresija na Republiku Hrvatsku od 1991. do 1995. godine ili se veliča sama ta agresija i/ili velikosrpstvo”.

Drugim riječima, ako te izmjene i dopune Zakona o grobljima budu donesene, vjerojatno će po sili zakona biti uklonjena i ploča na grobnici zloglasnog Vukašina Šoškočanina, vođe oružane pobune Srba u Borovu selu 1991. godine pod čijim je zapovijedanjem 2. svibnja 1991. ondje ubijeno dvanaest hrvatskih policajaca. Natpis na Šoškočaninovoj grobnici nije jedini, ali je medijski najeksponiraniji primjer onoga zbog čega se krenulo u izmjene Zakona o grobljima.

“Ovde počiva Vukašin Vule – Šoškočanin Tragično preminuo u talasima Dunava u 32. godini života 15.5.1991. – komandant obrane Borova sela ZA NARODNOG JUNAKA Proglašen na velikoj narodnoj skupštini u Belom Manastiru 25.9.1991. I sada gledam Borovo rođeno moje selo, braću i sestre i srpske borce. Moje bitke biju žestoko, ponosno dižu čelo i srpske zastave visoko i tvrdo na srpskoj zemlji stoje”, piše na ploči koja stoji na Šoškočaninovoj grobnici u Borovu.

Za provedbu će biti zaduženi komunalni redari?

No, tko bi i na koji način bio zadužen za provedbu tih pravila kada izmijenjeni Zakon o grobljima bude donesen te zašto se propis neće odnositi i na natpise te obilježja koji simboliziraju i veličaju druge nedemokratske režime, recimo ustaški, pitanja su koja smo postavili Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja na čijem je čelu HNS-ov Predrag Štromar.

“Cilj je propisivanje posebnih administrativnih pravila ponašanja na grobljima kad se radi o natpisima kojima se propagiraju ideje na kojima se temeljila oružana agresija na Republiku Hrvatsku od 1991. do 1995. godine ili se veliča sama ta agresija i/ili velikosrpstvo. Izmjenama i dopuni Zakona o grobljima namjera se spriječiti i ukloniti natpise koji propagiraju te ideje”, stoji u odgovoru iz Ministarstva uz napomenu da se donošenje izmjena zakona očekuje u drugom kvartalu iduće godine.

Na naše pitanje raspolažu li podacima o broju nadgrobnih spomenika koji bi bili obuhvaćeni tom odredbom, u Ministarstvu nisu dali odgovor nego su ustvrdili da “tek slijedi izrada i razrada samog Zakona”. A na pitanje tko bi bio zadužen za uklanjanje spornih natpisa, recimo spomen-ploče na grobnici Vukašina Šoškočanina u Borovu, rečeno nam je da su “temeljem trenutno važećeg Zakona o grobljima komunalni redari zaduženi za red na grobljima”.

Načelnik općine Borovo: Postupit ćemo po zakonu

Pod pretpostavkom da će izmjene i dopune Zakona o grobljima biti prihvaćene i odredba o uklanjanju natpisa koji veličaju velikosrpsku agresiju stupiti na snagu, načelnika općine Borovo Zorana Baćanovića, člana SDSS-a, upitali smo kako će ondje postupiti s obzirom na osjetljivost teme i moguće otpore.

“Ja o izmjenama toga zakona ništa ne znam niti nas je itko oko toga kontaktirao. A kada takav zakon bude donesen i stupi na snagu, mi ćemo postupiti onako kako u njemu bude stajalo. U svakom slučaju, bit će to puna primjena zakona. Kako zakonska odredba bude glasila, tako ćemo postupiti”, kratko nam je odgovorio načelnik općine Borovo.

Isto smo upitali i gradonačelnika Knina, nezavisnog Marka Jelića, a on nam je odgovorio da nema saznanja o tome da na području Grada Knina ima spomenika sa spornim natpisima ili obilježjima.

“Koliko ja znam, a dosad mi se nitko od sugrađana na to nije žalio, mi ovdje nemamo spomenika s natpisima i obilježjima koji veličaju velikosrpsku agresiju. U gradu imamo komunalne redare i ako zakon u tom obliku stupi na snagu mi ćemo ga provoditi. No, ponavljam, praktički nemamo što provoditi jer ovdje nema takvih spomenika. Ako bi i bilo takvih slučajeva, tada ćemo svakako postupiti kao legalisti. Osim toga, sigurno nećemo dopustiti veličanje velikosrpskih ideja. Svatko ima pravo obilježiti stradanja nekoga svoga, ali da pritom ne vrijeđa druge”, kazao nam je kninski gradonačelnik.

Povjesničar Klasić: Licemjeran odnos prema prošlosti

Povjesničar Hrvoje Klasić, prokomenitrao je za Net.hr činjenicu da će izmjenama i dopunama zakona o grobljima biti propisano uklanjanje samo natpisa i obilježja koji propagiraju i predstavljaju velikosrpsku agresiju, ali ne i simbola i natpisa koji veličaju druge zločinačke režime.

“Namjera Povjerenstva za suočavanje s nedemokratskim režimima je, među ostalim, bila da definira i ono što je po meni davno trebalo biti definirano. Zašto se u tom prijedlogu zakona pozivati samo na jedan aspekt, jer svjedoci smo da postoje i primjeri gdje se na nadgrobnim spomenicima veliča i ustaštvo. Nije mi jasno zašto se taj zakon ne usklađuje i s preporukama. Mislim da je sve to izraz licemjernog odnosa prema prošlosti i toga da antifašizam imamo samo u teoriji, a u praksi ga provodimo s figom u džepu”, smatra Klasić, profesor na Filozofskom faklultetu u Zagrebu.

Većinom su sporni natpisi, simbola je malo

Inače, predstavnici Saveza udruga dragovoljaca HOS-a lani u rujnu su, na sastanku s predstavnicima Vlade, iznijeli podatak o 39 spornih spomenika pripadnicima srpskih agresorskih postrojbi, fokusirajući se ponajviše na onaj Šoškočaninov u Borovu. U Borovu, također, na jednom grobu stoji natpis: “Na ovom mestu 2.5.1991. poginuo je Vojislav Milić prva žrtva rata u Borovu. Na koreji kraj Dunava, levo i ulazak je u Borovo selo gde se mutni sastaju oblaci tu padoše krajiški junaci. Živote su dali za slobodu, slobodu srpskome narodu. Slava im čelesi, Beli orlovi ORK, Borovo 1997.” Beli orlovi bili su paravojna četnička formacija pod vodstvom Vojislava Šešelja.

U Krnjaku kod Karlovca na jednom spomeniku piše: “Poginuo od krvnika MUP-a i ustaških gardi na mostu život dao si mladi za srpski narod ponosno si pao otišao večno i nereko zdrao!” U općini Kistanje kod Knina na grobu jednog poginulog pripadnika tzv. Vojske Srpske Krajine piše pak: “Krasila te hrabrost Obilića, a milost anđela i Boga. Tvoje Knindže. Niz lice nam suza kanu, za Krajinu Mišo pade i svoj život mladi dade.” U većini slučajeva sporni su natpisi na nadgrobnim pločama dok su (veliko)srpska obilježja malobrojna.

