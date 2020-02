ZAKON O POTPUNOJ LEGALIZACIJI MARIHUANE KREĆE U JAVNU RASPRAVU: ‘Pojedinac bi smio imati 9 biljaka s visokim udjelom THC-a’

‘Njime se predviđa potpuna legalizacija i liberalizacija konoplje što znači da se u potpunosti predviđa iskorištavanje svih potencijala konoplje u gospodarske i rekreativne te medicinske svrhe’

O temi potpune legalizacije marihuane više se toliko ne govori u javnome prostoru, ali čini se da će se morati početi. Osim što po Hrvatskoj niču trgovine koje prodaju “legalnu marihuanu”, odnosno proizvode sa CBD-om, uskoro će u javnu raspravu i zakon kojim se predviđa potpuna legalizacija marihuane. Da samo dekriminalizacija nije dovoljna smatra i Mirela Holy, predsjednica SDP-ova Savjeta za zeleni razvoj. Upravo je Holy zaslužna za Lex Cannabis, a gostujući u RTL Direktu najavila je da će zakon u roku tjedan do deset dana ići u javnu raspravu.

“Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u javnu raspravu – pročitaju zakonski prijedlog i daju primjedbe. Njime se predviđa potpuna legalizacija i liberalizacija konoplje što znači da se u potpunosti predviđa iskorištavanje svih potencijala konoplje u gospodarske i rekreativne te medicinske svrhe”, istaknula je Holy.

Koristi konoplje

Holy je u RTL Direktu podsjetila da su dosadašnji modeli regulacije kanabisa u rekreativne svrhe ili pod kontrolom države kao što je to u Urugvaju ili kroz privatni sektor kao što je slučaj s Kanadom i SAD-om. Holy kaže da oni predlažu hibridni model u vidu državne agencije kako bi se na tržištu zadržala visoka kvaliteta.

“Kada govorimo o upotrebi kanabisa u rekreativne svrhe to je da svaka punoljetna osoba može za svoje potrebe imati do devet ženskih biljaka u punom cvatu s visokim udjelom THC-a. Konoplja ima velik gospodarski potencija, a s obzirom na to da je vrlo kvalitetna u smislu da čisti tlo te ima do četiri puta veću sposobnost upijanja CO2, važna je i u borbi protiv klimatskih promjena. Ekonomske koristi su ogromne, kao i za razvitak znanosti, upotreba za kozmetiku, papir…”, ističe Holy.

Iako se u nekim državama marihuana legalizirala, tamo još uvijek djeluje crno tržište. No, Holy ima rješenje i zato pa napominje da je zato potrebna državna regulacija jer tako će se crno tržište svesti na što manju mjeru. Kaže da procjene govore da u Kanadi I SAD-u godišnja zarada iznosi oko 43,7 milijardi dolara, a da čak još nisu korišteni svi potencijali konoplje. Tako navodi da se ona može koristiti za izgradnju svemirskih kompozita, automobila te u građevinskoj industriji. Budući da je hrvatsko društvo dosta zatvoreno prema određenim temama, postavlja se pitanje jesmo li uopće spremni za potpunu legalizaciju marihuane. No, Holy spremno odgovara:

“Kada sam krenula prije nekoliko godina govoriti o tome, reakcije su bile strašne, ali promijenile su se stvari. Ljudi se trebaju educirati i tada mijenjaju svoje stavove. Ovisnički potencijal je manji od ovisničkog potencijala nikotina ili alkohola i koliko mi je poznato nijedna osoba nije umrla od predoziranja prirodnom konopljom, ali postoje velike predrasude koje su motivirane interesima određenih grupacija i industrija.”

