Kobnog 26. lipnja 2021. na pješačkom prijelazu motociklist bez položenog vozačkog ispita A kategorije, bez zaštitne kacige i pod utjecajem alkohola, ugasio je jedan mladi život.

U trenutku kada je motociklist pretjecao 20-godišnjeg vozača Audija, prešao je preko pune crte na sjevernu kolničku traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera. Dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza, u nastavku preticanja i kretanja kolničkom trakom, 21-godišnji vozač motocikla pomaknuo je svoje vozilo bliže sjevernom rubu te prednjim dijelom motocikla zauvijek ugasio život 20-godišnjoj Petri Jerković koja je prelazila kolnik zagrebačke Jarunske ulice preko pješačkog prijelaza u smjeru sjevera. Nakon pretjecanja, motocikl je izletio izvan kolnika i naletio na rubni kamen, a vozač Audija zaustavio se i pješke došao do mjesta nesreće te se nakon uviđaja jednostavno udaljio.

U ovom slučaju samo jedan korak bio bi dovoljan da Petra prođe bez ijedne ozljede, no taj korak za Petru značio je kraj.

Edukacija mladih vozača

Petra Jerković bila je mlada zagrebačka studentica radne terapije koja je iznad svega voljela život. Petrin život nije se previše razlikovao od prosječnog studentskog života u Zagrebu. Uz hobije poput glume u ZKM-u, plesa, učenja stranih jezika i volontiranja u raznim udrugama, uživala je i u izlascima i druženjima s mnogobrojnim prijateljima, pripremanju ispita i svim drugim veseljima koja su bila njezina svakodnevica.

U spomen na preminulu Petru, ali i brojne druge koji su stradali zbog nepažnje u prometu, brojna poznata imena iz javnog i društvenog života podržala su rad novoosnovane Zaklade za sigurnost u prometu "Petrin korak".

Sama djelatnost zaklade odnosit će se na učinkovitu edukaciju mladih vozača, razvijanje njihove kulture u cestovnom prometu, smanjenje stradavanja onih najranjivijih, te na prevenciju prometnih nesreća. Osnivač ove Zaklade je pravna osoba, Quehenberger Logistics d.o.o., a iako ne obavlja gospodarsku djelatnost, Zaklada će novac prikupljati od bezuvjetnih i nepovratnih donacija podupiratelja. Ovim sredstvima Zaklada Petrin korak kroz humanitarne akcije i različite edukativne radionice djelovat će na ostvarenju svog primarnog cilja.

Podrška brojnih poznatih Hrvata

Podršku radu zaklade u sjećanje na tragično preminulu Petru dala su i neka eminentna imena domaće glazbe: Nina Badrić, Vanna, Ivana i Marija Husar, Tony Cetinski, Marin Ivanović Stoka, sestre Palić i Pero Galić otpjevavši pjesmu "Jedan korak" putem koje će ujedno promovirati rad same Zaklade te educirati i senzibilizirati sve sudionike u prometu. Glazbu potpisuju Marko Vojvodić i Igor Ivanović; tekst Marko Vojvodić, Igor Ivanović, Djordjija Palić i Marin Ivanović Stoka.

Produkciju pjesme potpisuje deciBel studio (Igor Ivanović, Marko Vojvodić), produkciju/režiju video spota Marko Zeljković Zelja – All in one produkcija, nakladnik i distributer pjesme je izdavačka kuća Hit records.

Brigu za druge u prometu često uzimamo zdravo za gotovo. Podizanjem svjesti i važnosti pitanja sigurnosti u prometu koja se tiče svih sudionika (pješaci, motociklisti, biciklisti, vozači…) na korak smo bliže smanjenju prometnih nesreća, a taj korak kao u ovom konkretnom slučaju, za Petru i njene najmilije bio je posljednji.

Više o Zakladi "Petrin korak" može se pronaći na Facebook i Instagram profilu te na službenoj web stranici Zaklade.