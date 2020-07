ZAKAČILI SE U ‘OTVORENOM’; Čačić: ‘Gospođo Puljak, vi morate puno toga naučiti’; Puljak: ‘Jeste li ljubomorni?’

Malenica je otkrio da već nacrt nove Vlade, kao i da će doći do spajanja nekih ministarstva te da će ih biti kao i na razini država Europske unije od 12 do 16

U emisiji “Otvoreno” na HRT-u gostovali su Ivan Malenica (HDZ), Radimir Čačić (predsjednik Narodne stranke – Reformisti), Marijana Puljak (predsjednica Pametno), Rada Borić (Nova ljevica) i Arsen Bauk (SDP). Razgovaralo se o tome kako će izgledati nova Vlada Andreja Plenkovića, broju ministarstava, hoće li klub nacionalnih manjina dobiti neko od ministarskih mjesta, kakvu će oporbu imati vladajuća većina, je li moguć konsenzus političkih suparnika o ključnim pitanjima i tko bi mogao pristati na tzv. projektnu suradnju s HDZ-om.

Malenica je rekao da su sve opcije na stolu, odgovarajući na pitanje kako ide sastavljanje Vlade. “Vjerujem da ćemo u narednim danima doći do ustroja vlade, a vodit ćemo se reformskim ciljevima koji će nam biti ključni u četverogodišnjem mandatu.”

Otkrio je da postoji već nacrt nove Vlade, ali nije htio o tome špekulirati. Istaknuo je da će doći do spajanja nekih ministarstva te da će ih biti kao i na razini država Europske unije od 12 do 16. Na pitanje što će ponuditi manjinama Malenica je rekao da su oni homogena skupina koji će među sobom dogovoriti o osobi koju vide u sastavu vlade.

Čačić će podržati Vladu

Čačić je rekao da oni neće sudjelovati u budućoj Vladi, ali da će ju podržavati. “Uvjet je da budu europski civilizacijski standardi, vlada desnog centra. Nema alibija da to ne bude. I u prošlom mandatu mogli smo biti u vladi pa nismo. Dvije i pol godine podnosili smo način rada. Ovog puta stvar je bolja, nema Hasanbegovića, Esih, Glasnovića, ekipe koja je neprihvatljiva”, rekao je.

Bauk se osvrnuo na loše rezultate SDP-a i rekao kako im je potrebno novo vodstvo s kojim će na sljedećim izborima ostvariti bolji rezultat nego na ovim. Dodao je kako će novo vodstvo izabrati Glavni odbor koji je sazvan za 18. srpnja.

Na pitanje koliko očekuje kandidata rekao je da što je broj kandidata rastao to se broj zastupnika koje su ostvarivali na izborima smanjivao. “Očekujem da se taj trend preokrene”, rekao je te dodao da se on neće kandidirati za predsjednika SDP-a.

Neočekivani uspjeh platforme Možemo!

Borić je rekla da nisu očekivali takav uspjeh. “Očekivali smo da ćemo moći formirati klub, a sve iznad je iznenađenje. Ovo je izuzetan uspjeh i mislim da je važno da smo pokazali koliko treba slušati građane i biti s njima jer politički aktivizam je izuzetno važan.”

“Ovo je prvi puta da se centar ovako okuplja, ne priklanja se i ne stavlja uz postojeće stranke već izlazi samostalno. Dobili smo tri mandata, imamo svoj klub, SSIP, Pametno i Fokus. Ljudi prvi put imaju glasati za nekoga, a ne protiv”, rekla je Puljak te istaknula kako je žalosno što se sada priča o tome koliko fotelja kome ide, a smatra da bi se trebalo pričati o viziji Hrvatske, što se misli ostvariti i koje nas reforme čekaju.

Čačić: ‘Nemam živaca za licemjerje’

Čačić je rekao kako nema o čemu razgovarati s Predragom Štromarom. “Mi kao Reformisti podržavamo vladu desnog centra, a što će on podržati nemamo s tim problema. HNS sam ostavio na 14 zastupnika pa su pali na 9, a završila je na velikom uspjehu od jednog. Što imam tome dodati”, rekao je Čačić.

Potom je ušao u raspravu s Puljak izjavivši kako još ima dosta toga što treba naučiti.

“Gospođo Puljak, vi morate puno toga naučiti, a prije toga postati stranka. Na prošlim izborima niste napravili ništa. Ja u svojoj izbornoj jedinici imam 80 općina i gradova, a koliko vi imate vijećnika. Nemate niti jednog, a nema ni Start koji se sad zove Ime i prezime, a o Fokusu neću ni govoriti jer je to sve HNS koji su do jučer bili državni tajnici, predsjednici uprava HDZ-ovih, i to su vaši partneri. Fokus je izašao iz prošle Vlade, glasali su za HDZ, ja nisam nikad. Politika nije brbljanje već rad za dobrobit ljudi”, rekao je Čačić.

Puljak ga je upitala je li ljubomoran što su ostvarili klub. “Predugo sam u politici i nemam živaca za licemjerje”, poručio je Čačić.

O reformi samouprave

Borić je Malenicu upitala što je s Lex šerif i reformom samouprave, hoćemo li opet imati 555 općina, gradova i županija. “Što se tiče broja lokalnih dužnosnika taj broj ćemo prepoloviti već za sljedeće izbore. Smanjit ćemo i broj predstavničkih tijela, a što se tiče broja jedinica lokalne samouprave idemo na funkcionalno povezivanje temeljeno na načelu samoodrživosti i samodostatnosti,” rekao je Malenica.

Čačić je rekao da to neće napraviti jer to nisu ni obećali. “Plenković je naučio lekciju od prošli put. Tada je bio nov, ništa nije znao, preuzeo je vlast obećao svašta i puno toga nije napravio jer nije ni znao što obećava.

Međutim, sada sve što je rečeno siguran sam da će napraviti, znam i kako. Nemojte meni prodavati demagošku maglu koja nanosi štetu. Ako mislite da će se smanjenjem ministarstava smanjiti administracija – neće. Ako režeš ministarstva samo ćeš povećati broj činovnika. Ako ih smanjuješ onda ih bar spoji kao cjeline. Siguran sam da će to shvatiti”, rekao je Čačić.

Očekivanja od nove vlade

Bauk je rekao da su očekivanja od nove vlade ista kao i od stare. “HDZ je na ovim izborima dobio 66 mandata. Godine 2007. Sanader je ponovio mandat s točno 66 mandata. Očekujem da Plenković u drugom mandatu sa istim rezultatom ne bude kao Sanader u svom drugom mandatu.”

Borić je rekla kako očekuje da se napravi Zakon o obnovi Zagreba i okolice od potresa. “Inzistirat ćemo da se zakon donese i da ne idemo na godišnje odmore. Na svako obećanje HDZ-a ćemo podsjetiti, bit ćemo konstruktivna oporba i mislim da će u Saboru biti zanimljivo, ali na drugi način.”

Puljak je istaknula da Hrvatsku očekuje teška gospodarska i politička jesen te da je nužno pokrenuti oštre korake. “Nema vremena za godišnje odmore. Hrvatska će iz ove krize izlaziti puno teže i duže nego druge zemlje jer smo i prije ove krize bili u krizi. Hrvatska je na dnu svih rang lista u Europi”, naglasila je.

Malenica je rekao da je Zakon o obnovi prioritet, da je prošao javno savjetovanje te da će po konstituiranju Sabora biti izglasan u najkraćem mogućem roku. Dodao je da ćemo Vladu dobiti do kraja srpnja ili početka kolovoza, te da će ljeto biti radno. Bauk je zaključio da će oporba biti konstruktivna, aktiva i dobra, s čime se složila i Borić, javlja HRT.