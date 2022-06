Uvodnim riječima, a onda zajedničkom molitvom krunice započeo je događaj 'Progledaj srcem', svojevrsni festival duhovne glazbe. Iako službeni koncert započinje tek u 20 sati, od 15 sati počelo je okupljanje građana na zagrebačkom nogometnom stadionu Maksimir.

Prema riječima organizatora, ulaznice za ovaj događaj kupilo je oko 50 tisuća ljudi, a za njih će nastupiti Božja pobjeda, Alan Hržica, Amorose, Božja slava bend, Emanuel, fra Ivan Matić, fra Marin Karačić, Rafael Dropulić Rafo, sestre Halužan, sestre Husar, sestre Palić, Toni Cetinski, Vanessa Mioč i zbor Mihovil.

Festival je to koji je zbog velike organizacije, jer u njemu je sudjelovalo 1200 volontera koji su kroz šest mjeseci radili na pripremama, nazvan i katoličkim Woodstockom. Inače, šesto je to izdanje koncerta, a na onom posljednjem, prije pandemije 2019. godine, koje je održano u zagrebačkoj Areni, organizatori su se šalili da im je taj prostor premali. Cijene ulaznica varirale su od 120 kuna za recimo teren ili tribine do 250 kuna koliko su platili oni koji će boraviti u loži