ZAISKRILO U NAJSIROMAŠNIJOJ OPĆINI: Aktualni načelnik i protukandidat se skoro potukli: ‘Mrš odavde! Želiš me strpati u zatvor’

Načelnik je u jednom trenutku, očito upoznat s Barišićevim prikupljanjem potpisa i željom za kandidaturom, poručio njemu i njegovima da će ih na izborima ‘sve potući’ i da će ‘šepati od poraza’

Uoči lokalnih izbora vrlo je uzavrelo u Općini Civljane, inače najsiromašnijoj općini u Hrvatskoj. Godinama se tamo na vlasti izmjenjuju HDZ i SDSS, iako je srpsko stanovništvo u debeloj većini.

Slobodna Dalmacija je od svjedoka doznala da je vrlo ozbiljno zaiskrilo između aktualnog načelnika općine Petra Preočanina i Krste Barišića. On je na ove izbore mislio izaći sa svojom listom za vijeće te se kandidirati za načelnika ove općine smještene podno Dinare, između Vrlike i Kijeva.

Prošlog petka, tijekom karmina za jednog preminulog stanovnika Civljana u društvenom domu, došlo je do svađe između načelnika Preočanina i Barišića. Sve se zbilo u društvu petero drugih stanovnika općine. Barišić je prvo otišao pa se potom vratio. Budući da se na karminama jede i pije, razgovor je krenuo u smjeru izbora, politike, prošlosti…

Posvađali se pa se skoro potukli

Načelnik je u jednom trenutku, očito upoznat s Barišićevim prikupljanjem potpisa i željom za kandidaturom, poručio njemu i njegovima da će ih na izborima “sve potući” i da će “šepati od poraza”. Kako piše Slobodna Dalmacija, Barišić mu je uzvratio da će on čim dođe na vlast prodati vozni park Općine i kupiti nekakav manji kombi koji će starije stanovništvo razvoziti kod doktora u Šibenik, Knin, Split.

“Ti mene s Jozom Režićem želiš strpati u zatvor, iako su Srbi u debeloj većini”, rekao je načelnik Barišiću pa mu tako spočitnuo prijateljstvo s čovjekom koji godinama piše o poratnim i ratnim nepodopštinama u tom dijelu Dalmatinske zagore. Usput je lupio šakom o stol. Od udarca se sve zatreslo, a kako su svjedoci opisali novinarima, načelnik je htio ustati i krenuti prema Barišiću, ali mu fizičko stanje to nije dopustilo.

“Mrš! Izlazi odavde!”, poručio je načelnik svom suparniku i pokazao prema vratima. Barišić je bio iznenađen reakcijom načelnika, no nije ga poslušao. Neki od prisutnih na događaju su pokušali Barišića nagovoriti da ide kući i ne pogoršava situaciju. Tek je nakon pet minuta otišao doma. Cijela općina od tada bruji o incidentu, a ni Barišić nije želio previše komentirati slučaj.

Barišić sve prijavio policiji, načelnik tvrdi da nije bilo incidenta

“Ne želim puno govoriti o tome. Sve sam u petak prijavio policiji, čija su mi trojica ljudi iz Knina u subotu došla u kuću i saslušala me. Ja sam im opisao što se zbilo, ali imam informaciju da su stali na njegovu stranu, odnosno da je u zapisnik ušlo da sam izjavio kako je Preočanin razbijao čaše i flaše, što nije istina. On je lupio šakom o stol, stvari su popadale, ali ništa se nije razbilo”, rekao je Barišić za Slobodnu Dalmaciju te je potvrdio da je načelnik Preočanin u jednom trenutku htio ustati od stola i krenuti prema njemu, no da mu to fizičko stanje nije dopustilo.

Rekao je da ga je verbalno tjerao. Potvrdio je da ga je načelnik optuživao da ga s Režićem želi poslati iza rešetaka zbog nekih ratnih zbivanja. S druge strane, aktualni načelnik navodi da nije bilo nikakvog incidenta i da postoje svjedoci koji će to potvrditi. Novinari su mu rekli da i oni imaju svjedoke koji potvrđuju upravo suprotno od onog što je on rekao.

“Ne, ne, ne… Nitko vam se pomjerio nije. A tko će ići, tko neće, nije vezano za izbore, ni o Bogu ni o vragu. Istina je ovo, ako hoćeš pisati. Nas dva smo rod, mi smo krv, ali ja nikada ne bi bio prijatelj nekome tko skida glavu, konkretno meni. Mislim na Jozu Režića i zato sam Krsti rekao da sve najbolje želim svakom njegovom, ali i da ne želim da jedan drugome više kažemo “dobar dan”. Ništa drugo. Nije meni Režić sporan, već što piše. Spominje branu Peruču na koju ja nikada nisam došao. Nisam sudionik nikakve ratne operacije, na njegovu žalost. S kim me on mijenja, od koga naputak prima, ne znam. Neka piše što god hoće. Na njihovu nesreću, nisam taj koji je bio tamo. A vi se bolje raspitajte o meni, vidjet ćete da ne lažem. Da nije tako, pa ne bih mogao mirno otići u Potravlje, Split, Zagreb, Ljubljanu, Beograd i svakoga pogledati u oči. A on piše da sam ja kupio civile. Pa to je za skinuti glavu, Zorane! To sam Krsti, koji me zna od malih nogu i zna što sam radio, mislio reći nakon izbora. A on je odmah otrčao istom tom Režiću. E, to vam je istina”, rekao je aktualni načelnik.

Protukandidat pokidao papire i odustao od kandidature

Preočanin će izgleda i ostati načelnik Civljane jer na kraju neće imati ozbiljnu konkurenciju. Premda je u kratkom roku skupio potrebne potpise za načelnika i listu, nakon svega je Barišić odustao od kandidature.

“U utorak ujutro sam uzeo i pocijepao papire. Prethodno sam razgovarao s prijateljima ne samo iz Cetine, već i Vrlike, koji su mi davali potporu, ali neću. Ne. Ostajem jedino na raspolaganju državi ako će poduzeti neke korake. Ovo je moje mjesto rođenja, ovdje sam se vratio nakon što sam 35 godina odradio u Njemačkoj. Ovo je i moja država, kao nekog Zagrepčanina, Splićanina, Sinjanina… Neću se odreći ni svoje žene koja je Hrvatica, koliko god to nekima smetalo. Odluku sam definitivno donio i neću je mijenjati”, rekao je nesuđeni načelnik Krsto Barišić za Slobodnu Dalmaciju.