Saborska oporbe je u srijedu i prije formalnog početka rasprave o konačnom prijedlogu Zakona o turizmu kroz traženje stanki upozorila da on neće riješiti probleme u turizmu upozorivši da se njime ne sprječava daljnja apartmanizacija niti nelegalno pružanje usluge smještaja. Katarina Nemet (Klub IDS-a) rekla je kako bi za zaustavljanje prekomjernog turizma, što je jedna od intencija predloženog zakona, trebalo spriječiti prekomjernu izgradnju apartmana te nelegalno pružanje usluga smještaja. No, smatra da se prijedlogom zakona ne zaustavlja izgradnja apartmana za iznajmljivanje koji se nalaze u aktualnim prostornim planovima pri čemu nadležno ministarstvo odgovornost za sprječavanje apartmanizacije prebacuje samo na gradove i općine, bez konkretnih mjera koje bi se odnosile i na njih.

Prokomentirala je i kontrolu nelegalno pružanja usluga smještaja te rekla da ministarstvo naglašava veću kontrolu iznajmljivača preko platformi za oglašavanje i veći monitoring od strane porezne uprave, ali izostaju kontrole nad iznajmljivanjem između vlasnika nekretnina koji nisu državljani RH i koji nekretnine iznajmljuju na stranim platformama, i za to budu plaćeni u državama iz kojih dolaze.

Mrak Taritaš: Zakon bi odlično funkcionirao u laboratorijskim uvjetima, ali ne i u stvarnim

I Anka Mrak Taritaš (Klub Centra, GLAS-a i SSIP-a) upozorila je da je turizam generator bespravne gradnje što dovodi do toga da su nam već sad prostori i turističke destinacije preopterećeni. "Dobivamo zakon koji će u laboratorijskim uvjetima odlično funkcionirati, ali neće u stvarnim uvjetima. On će samo dalje generirati opterećenje obalne linije. U trenutku kada to postane preopterećeno više neće biti ni turizma", rekla je.

Branko Grčić (Klub SDP-a) smatra da je predloženi zakon prekompliciran i ne nudi brzu implementaciju konkretnih rješenja za sadašnje probleme održivosti. Založio se i da se održivost našeg turizma ne lomi "preko leđa" malih iznajmljivača i obiteljskog smještaja. Damir Bajs (Klub Fokusa i Reformisti) smatra da je turizam u ovoj godini izgubio zamah jer brojke za treći kvartal pokazuju pad turizma u BDP-u za 0,5 posto, što je prvi takav pad nakon dugo vremena. Ocjenjuje da prijedlog Zakona o turizmu neće riješiti probleme u toj gospodarskoj djelatnosti poput toga da je i dalje mali udio hotelskog smještaja, a povećava se broj privatnog smještaja, problema s nedostatkom radne snage i sl.

I Ivana Kekin (Klub Možemo!) štetnim je ocijenila prijedlog zakona upozorivši da u turizmu imamo najviše turističkih postelja po stanovniku, što lokalna infrastruktura uglavnom ne može adekvatno podnijeti, cijene nekretnina u obali rastu, a turistička središta postaju "kulise" ispražnjene od ljudi i sl. "Vladajući guraju zakon koji najviše nagrađuje upravo one koji će nastaviti ziđati i dalje širiti smještaj u najzagušenijim područjima zemlje. Oni će biti najviše nagrađeni", rekla je. Smatra kako se tu ne radi o reformi turizma jer HDZ nema političke hrabrosti za promjenu.

Reagirali HDZ-ovci

To je izazvalo reakciju HDZ-ovog Nikole Mažara koji je poručio da građani vide promjene HDZ-a na bolje, vide to i kreditne rejting agencije te svi makroekonomski pokazatelji ,ali promjene na gore nažalost vide Zagrepčani, a "sada čak i opasne po život i zdravlje".

Na to mu je Kekin odgovorila da je HDZ trebao u Zagrebu zajedno "sa svojim pajdašem Milanom Bandićem" zatvoriti Jakuševec, ali to nisu učinili, a HDZ-ov Mladen Pavić ju je podsjetio da je Možemo u Zagrebu obećao da će Jakuševec zatvoriti u prvom mandatu. Istaknuo je i da je odgovornost za to odlagalište otpada Jakuševec na Gradu Zagrebu i njegovu gradonačelniku, a ne na Vladi.

