CAPAKU NISU BAŠ NAJBOLJE SJELE OSTOJIĆEVE RIJEČI, OŠTRO MU JE UZVRATIO: ‘Neka se ne petlja u epidemiološki posao. To je nedopustivo!’

Osvrnuo se i na teze kako je virus oslabio

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak, za N1 komentirao je teze kako virus slabi, ističući kako za to nema nikakvih dokaza, a blaža klinička slika posljedica je toga što je prosječna dob zaraženih 20 godina manja.

„Mislim da je znanstveno dokazano da je virus imao sitne mutacije u genomu, koji za njegovo ponašanje, virulentnost i mogućnost izazivanja teških bolesti nemaju nikakve veze. Ono što se opažajno vidi je da imamo nešto slabije kliničke slike. Prije točno tjedan dana kolega Kaić i ja smo kontaktirali Sarajevo, Mostar, Podgoricu, Beograd i Ljubljanu, da se se konzultiramo s kolegama, da vidimo kakva je situacija, i kod njih smo čuli da imaju blage kliničke slike i dosta asimptomatskih pacijenata”, rekao je Capak.

‘On je gastroenterolog, neka se ne petlja u epidemiološki posao’

Puno oštrije je komentirao dr. Rajka Ostojića, SDP-ovca koji je nakon druženja s pozitivnim kolegom otišao u samoizolaciju i prozvao premijera koji odbija samoizolaciju iako je bio u društvu više zaraženih osoba na turniru u Zadru.

“Ja ću si sada dozvoliti da kao epidemiolog kažem da profesor Ostojić sa svojim postupcima i onime što je rekao u medijima nipodaštava epidemiološku struku. On je gastroenterolog, mi se njemu ne petljamo u dijagnostiku i liječenje, neka se on ne petlja u epidemiološki posao. Mi smo na temelju naše struke, znanja i vještina ocijenili da Plenković ne mora u samoizolacju, isto tako ni Ostojić, a on je sam sebe stavio. Mislim da je to nedopustivo”, rekao je Capak.

‘Nema potrebe da se dalje testira’

Istaknuo je da je nitko sam sebi ne može propisati samoizolaciju, jer bi se u tom slučaju u njoj nalazilo i više od 100.000 ljudi, koji su u izolaciji jer misle da su sreli nekoga tko je pozitivan. “Jedno je odgovorno ponašanje, a drugo slušanje struke. Uporno se ljudi odlučuju da sami određuju treba li netko ili ne treba u samoizolaciju, a to je naš posao”, rekao je Capak.

Ponovio je i da nema potrebe za daljnjim testiranjem Plenkovića jer nije bio u bliskom kontaku,, iako je Ivaniševiću tek treći test bio pozitivan.

“On nije bio u kontaktu. Ivanišević je bio u fizičkom kontaktu s Đokovićem, testirao se dvaput, ispao negativan i kasnije postao poztiivan, Prošlo je to vrijeme inkubacije, a za gospodina Plenkovića smo utvrdili da nije bio u bliskom kontaktu, a on se ipak testirao. On nije u samoizolaciji i nema potrebe da se dalje testira, jer nije bio u bliskom kontaktu”, rekao je Capak.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.