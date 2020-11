ZAHVATILO NAS JE DINAMIČNO VRIJEME: Prijete olujna bura i orkanski udari vjetra, mogući i pljuskovi s grmljavinom; Oglasio se Meteoalarm

Dinamične prilike donijela je još jučer sredozemna ciklona koja će danas odmicati na jug Italije te dalje na jugoistok kontinenta

Nakon stabilnih i uglavnom suhih dvadesetak jesenskih dana, stigla nam je promjena uz pojačan vjetar i kišu, ponegdje i obilnu. Dinamične prilike donijela je još jučer sredozemna ciklona koja će danas odmicati na jug Italije te dalje na jugoistok kontinenta, no osjetnije je zahladilo samo u najvišem gorju, javlja RTL.

Prvi dio utorka vjetrovito uz jaku i olujnu buru koja će se sa sjevernog Jadrana širiti duž ostatka obale. Pritom se u podvelebitskom primorju očekuju orkanski udari vjetra. Kiša prestaje na zapadu, razvedrava se oko Istre i Kvarnera, a još uvijek dosta oblaka i oborina ima istoku te osobito jugu zemlje, gdje u Dalmaciji može biti izraženiji pljuskova pa i grmljavine.

Poslijepodne u zapadnoj unutrašnjosti sve manje oblaka pa su izgledna barem kraća sunčana razdoblja. Puhat će tek slab sjeverac, a temperatura gdje se niski oblaci razbiju malo viša nego jučer, oko 11-12 °C. Na istoku još dosta oblaka, osobito u Podunavlju i Posavini gdje će slaba kiša najkasnije prestajati. Bit će u zapadnoj Slavoniji sunčanih razdoblja, no uz povremeno umjeren sjeverozapadnjak, temperatura za dva-tri stupnja niža od jučerašnje.

U Dalmaciji i poslijepodne još pretežno oblačno, ali ipak uz sve rjeđu kišu, koja će pak do kraja dana u većini područja i prestajati. Puhat će umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima pa će se činiti i osjetno svježije. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, čak i vedro, ali uz jaku, pod Velebitom još uvijek i olujnu buru. Bura malo popušta tek krajem dana. Nešto zaostalih oblaka samo u gorju, ali i tu suho. Najviša temperatura oko 16 °C na moru, a između 6 i 9 u Gorskom kotaru i Lici.

Idućih dana na kopnu i moru

Na kopnu slijede dva stabilnija i sunčanija dana, no opet u nizinama valja računati na pojavu magle i niskih oblaka, osobito u četvrtak kada se mogu zadržati i veći dio dana. U petak jedno prolazno naoblačenje, nakon kojeg ide pad temperature pa osim mjestimične kiše u najvišem gorju može nakratko biti susnježice i snijega. Vikend zatim sunčaniji, ali i hladniji, kako noću tako i danju, no u okviru prosjeka za drugi dio studenog.

Na Jadranu nas očekuje pretežno sunčan tjedan, malo više oblaka tek prolazno može biti u petak. Ipak, neće biti baš mirno, dapače. Upravo će pred vikend biti sve vjetrovitije i hladnije, a bura bi mogla biti i prilično opasna, čak i opasnija od ove današnje.

Prognoza DHMZ-a

Na sjevernom Jadranu u utorak će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, a u unutrašnjosti djelomično smanjenje naoblake, najprije u sjeverozapadnim predjelima, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Kiše će još biti u Slavoniji, Lici te Dalmaciji gdje je ujutro moguć i poneki izraženi pljusak. Vjetar će puhati slab do umjeren, u gorju i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna, a još u prvom dijelu dana na jugu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati od 8 do 13, a na Jadranu od 15 do 18 Celzijevih stupnjeva.

Meteoalarm je za područje Istre i Rijeke upalio narančasti alarm. Mjestimice jaka, podno Velebitom i olujna bura. najjači udar vjetra 65-130 km/h. Upozoravaju da budete spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom.