U Bjelovarsko- bilogorskoj županiji lani je zaposleno 28 mladih liječnika, a rezultat je to, među ostalim, niza poticajnih mjera za koje je iz županijskog proračuna izdvojeno nešto više od milijun kuna.

Župan Marko Marušić, zajedno sa pročelnicom za zdravstvo, demografiju i mlade Andreom Bengez, obišao je u srijedu liječnike primarne medicine u Garešničkom Brestovcu i Končanici, a posjetio je i Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije u Grubišnom Polju.

Privukli liječnike nizom poticajnih mjera

''Dolazak liječnika u našu županiju nije se dogodio preko noći, nego sustavnim radom. Zahvaljujući mjerama poput sufinanciranja troškova podstanarstva, kamata na stambene kredite i stručnog usavršavanja te podizanjem iznosa stipendije studentima medicine s 1.000 na 3.000 kuna uspjeli smo promijeniti trendove pa je lani u našu županiju došlo raditi 28 novih mladih liječnika”, istaknuo je župan Marušić.

Dodao je da je za mjere izdvojeno 1,167 milijun kuna iz županijskog proračuna, a poticajne mjere imaju i gradovi i općine.

''Uz županijske mjere, tu su i mjere gradova i općina i onda dolazimo do sinergije”, istaknuo je Marušić te naveo primjer Grada Garešnice koji je osigurao stan za liječnika.

Više liječnika im došlo, nego što je otišlo

''Moram reći da je više liječnika tijekom prošle godine došlo u našu županiju nego što je iz nje otišlo. To su dobri pokazatelji jer nije lako naći liječnika, a to nije problem samo Bjelovarsko- bilogorske županije nego cijele države”, poručio je je župan Marušić te naglasio da su se liječnici vratili i u male sredine u kojima ih nije bilo i šest do sedam godina.

Mlada liječnica koja je pronašla posao u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je Iva Hroh, koja je zaposlena u Končanici.

''Studirala sam u Rijeci i nakon završenog faksa došla sam ovdje raditi. Bio je raspisan natječaj i ja sam se javila. Dok čekam 'papire' za specijalizaciju ginekologije, radim ovdje. Vjerojatno ću specijalizaciju imati u Zagrebu, ali nakon toga vraćam se u Bjelovarsko- bilogorsku županiju, nadam se u Daruvar”, kazala je Hroh.