ZAHUKTALA SE RASPRAVA O INI I HEP-u: ‘Plenkoviću je bolje da se zaposli u McDonaldsu nego da je predsjednik Vlade’

U saborskoj raspravi o interpelaciji o radu Vlade u vezi s renacionalizacijom Ine i privatizacijom HEP-a, SDP je u četvrtak istaknuo kako je neprihvatljivo da se privatizacijom HEP-a namakne novac za vraćenje Ine u hrvatske ruke, dok je HDZ istaknuo kako je problem INA-Mol “vrući krumpir” koji je Vlada Andreja Plenkovića naslijedila te kako će model otkupa dionica Ine predložiti financijski savjetnik.

Interpelaciju vezano uz najavljenu renacionalizaciju INA-e i privatizaciju 25 posto manje jedne dionice HEP-a u saborsku proceduru uputilo je devetnaest zastupnika. Protive se privatizaciji HEP-a radi renacionalizacije INA-e, traže od Vlade analizu troška i koristi renacionalizacije INA-e, da Vlada izvijesti o postupku koji je Europska komisija pokrenula vezano uz odredbe Zakona o privatizaciji INA -e te objavi odluku Arbitražnog suda u Ženevi.

Vlada je tu intepelaciju odbila kao neosnovanu.

Ta tema nije deplasirana, tema je to koja tu i tamo izbije na površinu, istaknuo je SDP-ov zastupnik Peđa Grbin dodavši kako se ni danas nakon godinu i sedam mjeseci od prve najave o otkupu Molovog udjela u INA-i ne zna koliko će to koštati, ni što će biti s INA-om nakon nacionalizacije.

No, ističe, poznato je na koji će se način sakupiti novac kako bi se platila nacionalizacija INA-e, a to je privatizacijom HEP-a, rekao je ocijnivši to neprihvatljivim.

“Želimo spriječiti Vladu da na bilo koji način trguje dionicama naših energetskih kompanija jer smo svjesni da iza Vlade stoje krupni financijski interesi poslovnih ljudi koji su se umrežili s ministrima i koji rade za svoj interes”, kazao je Gordan Maras (SDP) osvrnuvši se pritom na grupu Borg iz afere “Hotmail”

Maras se također pita odakle će Vlada namaknuti 15 milijardi kuna, koliko danas vrijedi 50 posto dionica INA-e. “Kako se misli dobiti 15 milijardi kuna s 25 minus jednom dionicom HEP-a? To nije moguće, to je obmana i bacanje prašine u oči građanima” , ustvrdio je Maras podsjećajući pitom na izjavu Plenkovića da će pomoću HEP-a otkupiti INA-u.

Sunčana Glavak (HDZ) izlaganje Marasa nazvala je “čušpajzom od rasprave, u kojoj su iznesene genijalne brojke i zamisli od kojih boli glava i puno je neistina”, naglasivši da nitko nije rekao da se prodaje HEP.

Branko Bačić (HDZ) kazao je da je priča o INA-MOLU-u “vrući krumpir ” koji je dočekao Plenkovića, te da taj problem počinje 2002. netransparentnim postupkom privatizacije INA-e.

“Koliko u HDZ-u i Vladi spominju vruće krumpire meni izgleda kao da Plenković radi u McDonaldsu… bolje da se zaposli u McDonaldsu nego da je predsjednik Vlade “, uzvratio mu je Maras.

Josip Borić (HDZ) interpelaciju je pak nazvao još jednim promašenim i neozbiljnim uratkom, te pomalo bizarnim “Ne zna se što s čime ima veze i pitanje je treba li ovakav uradak uopće imati ozbiljnu raspravu” .

Ministar gospodarstva Darko Horvat kazao je da je Vlada jasno izrazila stav da pri odabiru modela otkupa dionica INA-e ne želi povećavati javni dug, te da će nakon što je u travnju izabran financijski savjetnik za postupak otkup dionica INA-e, dubinska analiza pomoći u procjeni vrijednosti INA-e, odabiru potencijalnih strateških partnera i metodologiji otkupa.

“Vlada smatra da je zbog zaštite nacionalnih interesa potrebno otkupiti dionice INA-e , provesti sveobuhvatno restrukturiranje te usmjeriti poslovnu politiku na jačanje aktivnosti koje će osigurati rast i razvoj i vratiti tržišni položaj koji je imala a metodologiju otkupa nakon dubinskih analiza predložit će Vladi investicijski savjetnik”, kazao je Horvat.

Tomislav Panenić (Most) ustvrdio je kako očito nema jasne i ujednačane hrvatske politike koja se bori za nacionalne interese.”Dok se mi bavimo renacionalizacijom, Mol pretvara INA-u u svoju podružnicu,” rekao je.

Mostovi zastupnici negodovali su i što Vladin stav o interpelaciji u Saboru ne brani nadležni ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.

Stjepan Čuraj (Klub HNS-a) i Kažimir Varda (Klub Stranke rada i solidarnosti, Refromista i nezavisnih zastupnika) ocijenili su raspravu o interpelaciji zakašnjelom s obzirom da su se odnosi u Vladi ali i aktualnosti promijenile.

Prije rasprave o interpelaciji zastupnici su raspravili prijedlog zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, kojim se uređuju postupci nabave i registracije oružja, produženja roka valjanosti isprava o oružju te način postupanja s oružjem i streljivom koje građani nabavljaju za civilne potrebe, što podrazumijeva uporaba oružja za lov, streljaštvo i za osobne potrebe.

Oporba i vladajući pozdravili su donošenje tog zakona, među ostalim, pojednostavljenje i ubrzavanja procedure za dobivanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi, izuzev Mosta koji smatra da se u nekim dijelovima nepotrebno postrožuju pravila.

Sabor sjednicu nastavlja u petak.