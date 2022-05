Zahtjev za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, osuđenih 2016. godine u Njemačkoj na doživotni zatvor za pomaganje u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića još uvijek nije stigao u Ured predsjednika države, piše u ponedjeljak Večernji list.

U Ministarstvu pravosuđa, čiji je ministar Ivan Malenica svojedobno procijenio kako će za obradu zahtjeva biti potrebno do 30 dana, kažu kako još uvijek prikupljaju svu potrebu dokumentaciju i da će, kad to bude dovršeno, skupa s izvješćem sve poslati na Pantovčak na odluku predsjedniku Zoranu Milanoviću koji, otkad je postao predsjednik, nije pomilovao nikoga.

Je li taj slučaj ipak iznimka?

Štoviše, niti jedan zahtjev od njih 274 koliko ih je pristiglo u Ured predsjednika od početka mandata nije do sada ni razmatrao, što je uostalom i najavljivao u kampanji govoreći da "tu faraonsku ovlast treba ukinuti".

No, nije isključeno da bi slučaj Perkovića i Mustača ipak mogao biti iznimka. I to prije svega jer su predsjedniku "problem" zadala šestorica generala svojim potpisima – Ante Gotovina, Ivan Čermak, Pavao Miljavac, Ljubo Ćesić Rojs, Davor Domazet Lošo te Marinko Krešić koji je doduše potpis naknadno povukao – koje su stavili na pismo predsjedniku poslano koji dan prije nego je odvjetnik Anto Nobilo u ime obitelji Mustač i Perković i uputio zahtjev za pomilovanje, a u kojem ga mole da "sanira nepravedne posljedice za njihove suborce" s obzirom na to da im kod izricanja sankcija sud u Njemačkoj nije uzeo u obzir njihov doprinos u Domovinskom ratu u obrani nezavisnosti i cjelovitosti RH.

Situacija koja je dovela do najveće svađe Milanovića i Plenkovića

A za koji su tvrdili i tvrde i dalje da je bio nemjerljiv. Da predsjednik neće po dosadašnjem običaju zahtjev samo izignorirati, bilo je jasno iz njegove izjave da mu sve to "komplicira život", ali i da pomilovanje "nije tražio bilo tko, nego Gotovina i generali" s kojima će, kazao je, svakako razgovarati. Što je, neslužbeno doznaje dnevnik, i obavio dok se čeka da molba za pomilovanje i službeno stigne na Pantovčak.

Zahtjev za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača nije samo doveo do velike podjele među generalima. Izazvao je i do sada najveću svađu na relaciji predsjednik Zoran Milanović – premijer Andrej Plenković u kojoj su pale i teške riječi i zbog koje je premijer najavio i bojkot predsjednika države na svim razinama. Iako je sada ta svađa, zbog novih problema i afera, pala u “drugi plan” nema sumnje da će se, kada zahtjev i službeno dođe u Ured predsjednika, ponovno rasplamsati.