VRATILA SE S PUTA I VEĆ S VRATA STANA OSTALA U ŠOKU: ‘Ušli su mi u stan i zabili cijev nasred dnevne sobe… Skoro sam doživjela infarkt!’

Zagrepčanka nam je ispričala bizarnu priču o cijevi u njezinu stanu zbog koje je kontaktirala policiju

Zamislite da se vratite s puta, a prizor u vašem dnevnom boravku više nije isti kakav je bio prije vašeg odlaska. Jednu takvu neugodnu situaciju doživjela je Ana Šunić iz Zagreba kada je na zidu svoje dnevne sobe ugledala veliku cijev. Prije nego što je proteklog tjedna, točnije u utorak, otišla na put, cijev nije stršala iz zida, a u nedjelju kada se vratila gotovo je zanijemila od šoka. Netko je bez njezine prisutnosti i znanja ušao u njen stan, izbušio rupe na zidu i “zabio” cijev.

Neugodno iznenađena, Ana je svoje iskustvo podijelila u Facebook grupi posvećenoj potresu u Zagrebu. Kontaktirali smo Anu ne bismo li saznali što se to dogodilo u njezinom stanu i za što bi te cijevi trebale služiti. Inače, njezin stan nalazi se u zgradi u Ulici kralja Držislava u Zagrebu. Da priča bude još gora, Ana je trenutno u fazi seljenja iz suterenskog stana zbog poplave koja je prije nekog vremena pogodila metropolu.

“Nemam pojma za što služi ta cijev, naši dimnjaci su se sanirali, međutim ja nemam proveden plin u svom stanu. Dakle, ne koristim plin. Vidjela sam dimnjačara u ponedjeljak prije nego što sam otišla na put i on je rekao da se kod mene u stanu ništa ne treba raditi jer ja ne koristim plin. Radi se o dimnjacima i o susjedima kojima trebaju kondenzacijski bojleri. Zbog toga su došli majstori iz tvrtke Šumiga – Dim. Oni su došli u utorak i tada je predstavnik stanara još bio tu, a ne na moru te je on jedini znao tko od stanara ima ključ mog stana. Moj ključ bio je kod susjede kako bi mi prozračila stan. Radnici firme otišli su kod moje susjede i tvrdili da ‘idu samo nešto provjeriti u mom stanu’. Suludo su mi probili rupu u dnevnoj sobi i nabili cijev koja nema nikakvu funkciju”, ispričala nam je Ana na početku razgovora.

‘Nitko me nije informirao o radovima, skoro sam dobila infarkt kada sam vidjela cijev’

Ana je slučaj prijavila policiji pa su jutros s njom obavili razgovor te su potvrdili da se radi o protuzakonitom ulaženju u tuđe vlasništvo. Premda predstavnik stanara zna da u njezinom stanu nema plina, Ana pretpostavlja da je on dao nalog tvrtki Šimuga – Dim da dođu. Naime, u toj zgradi trenutno traje sanacija i oni koji koriste plin morat će se prebaciti na kondenzacijske bojlere.

“Ovdje vlada kaos. Skidali su nam dimnjake dva mjeseca, nešto je bilo zaštopano, mene se to nije ticalo jer ja nisam priključena na bilo kakav dimnjak. U ponedjeljak kada sam pričala s dimnjačarom rekao mi je ‘kod vas je sve u redu, ništa se ne mora dirati’. Otišla sam u utorak na put, a kada sam se vratila u nedjelju navečer imala sam što vidjeti, skoro sam dobila infarkt. Nitko me nije informirao o tome da će biti bilo kakvi radovi, pa ja nisam dala nikakvu suglasnost u vezi toga, niti sam bila tamo. Da sam trebala biti tamo bila bih, nije bilo govora ni o kakvim radovima. To je apsurd da ne može biti veći. Tko bi još nekome stavio cijev u dnevnu sobu? Osim toga, moraju se rušiti svi zidovi i to do cigle i ne zna se uopće što čeka iza cigli. Dakle, to se i ovako i onako mora ukloniti. Nevjerojatno mi je da se tako nešto može napraviti bez znanja vlasnika stana”, govori naša sugovornica te dodaje da je predstavnik stanara njezino vlasništvo tretirao kao svoje jer ju nije apsolutno ništa pitao u vezi radova niti ih najavio.

Na kraju je cijev uklonjena

Razgovor s Anom Šunić obavili smo jutros, a u međuvremenu, oko popodnevnih sati, obavijestila nas je da su zaposlenici firme Šimuga – Dim došli i skinuli cijev. U cijeloj ovoj zavrzlami, firma nije kriva jer su oni radili po onome tko je izdao nalog za to, a to je prema svemu sudeći predstavnik stanara.

Za kraj, Ana poručuje da nikako ne krivi svoju susjedu za to što se dogodilo jer smatra da je prevarena. Ističe da je očekivala od predstavnika stanara da ju informira o tim radovima za kojima ionako nije bilo potrebe u njezinom stanu jer, podsjećamo, ne koristi plin.

Predstavnik stanara: ‘Nemam ja ništa s tim’

Predstavnik stanara zgrade u Ulici kralja Držislava 12, Čedomir Bašić, kazao nam je da on nema veze s tim što se dogodilo i “da se on sada nalazi na godišnjem van Zagreba”. Na naše inzistiranje da porazgovaramo o situaciji iz zgrade gdje je on predstavnik stanara ipak je pristao prokomentirati taj događaj.

“Ja vam nikakve podatke ne mogu dati, imate upravitelja pa se njemu obratite kao i Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo… A što da vam ja tu sad kažem? Imamo projekt kojim je predviđena sanacija dimnjaka, znači rušenje onih koje je potres zdrmao potres i građenje novih i zato treba pročistiti dimovodne kanale i staviti plastične cijevi u dimovodne kanale…to je napravljeno i ja nemam više što o tome pričati. Ja nisam pustio nikoga u tuđi stan jer nemam niti ključ”, kazao nam je predstavnik stanara, a na naše pitanje je li upravo on rekao majstorima tko od stanara ima ključ Anina stana, rekao je da “on nema pojma tko ima ključ i tko je dao ključ i zašto nije nju nazvao i pitao”.

Na sreću, cijev je danas uklonjena iz Anina stana, no i dalje je tu prisutan gorak osjećaj jer nije lako doživjeti takav šok u vlastitome domu.