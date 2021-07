Sve je više slučajeva u Hrvatskoj da građani ne mogu dobiti covid-potvrde iako ispunjavaju neke od osnovnih uvjeta za njihovo dobivanje. 24 sata pišu o Zagrepčanki koja je u ožujku ove godine preboljela Covid-19 te ima otpusno pismo iz bolnice gdje su je i testirali. No, covid-potvrdu ipak ne može dobiti, a ovih dana mora na put izvan Hrvatske pa će morati platiti testiranje za prelazak granice. Tvrdi da se osjeća kao građanka drugog reda.

Testirana samo brzim antigenskim testom

Kaže da je na Kliniku za infektivne bolesti u Zagrebu došla jer je imala visoku temperaturu, a testirana je samo brzim antigenskim testom, koji je bio pozitivan. Iz tog razloga nisu joj obavili i PCR test. Sad je u problemu jer se samo nalaz dobiven PCR testom priznaje kao dokaz preboljenja Covida-19, na račun čega se onda može dobiti i potvrda koja traje šest mjeseci, pišu 24 sata.

Zbog toga se obratila i Klinici za infektivne bolesti i Ministarstvu zdravstva, ali je dobila odgovor da se priznaje samo rezultat PCR testa.

"Nisam ja bila na tržnici nego u bolnici, i nisam sama birala čime će me tamo testirati, a sad moje preboljenje za covid-potvrdu ne postoji, makar imam svu dokumentaciju da sam preboljela bolest", kazala je ljutito za 24 sata.

'Bila sa odgovorna, a sad me kažnjavaju'

Iz klinike "Fran Mihaljević" joj je odgovoreno da je njezin brzi antigenski test bio pozitivan pa zato nije bila upućena na PCR testiranje, a iz Ministarstva zdravstva su joj rekli da covid-potvrdu o preboljenju može dobiti samo na temelju PCR testa.

"Pa tko je tu lud?! Kao odgovorna građanka otišla sam u bolnicu, preboljela sam teži oblik korone, a sad me kažnjavaju", rekla je ne manje ljutito te dodala da je isto doživio i njezin sin, koji je za putovanje izvan zemlje morao platiti testiranje.

Do potvrde sada može jedino cijepljenjem

Ministar Vili Beroš ističe kako se Hrvatska u više navrata zalagala u Europskoj komisiji da se preboljenje temelji i na pozitivnom brzom antigenskom testu, ali za sada Europska komisija nije prihvatila takav model testiranja

"Sve osobe se u ovakvoj situaciji mogu cijepiti, i cijepljenjem ostvariti digitalnu potvrdu. Cjepiva ima dovoljno i svatko tko želi može se cijepiti već isti dan, ili u par dana nakon što donese odluku o cijepljenju, napominje Beroš.

"Mislila sam cijepiti se u rujnu, šest mjeseci od preboljenja, a sad me tjeraju da, zbog potvrde, to učinim i mnogo ranije, makar zdravstveno za to nema potrebe", zaključila je Zagrepčanka koja se osjeća diskriminirano.