ZAGREPČANKA OPISALA TEŠKU BORBU S DUGIM COVIDOM: ‘Nenormalni bolovi šetaju po cijelom tijelu još i sad, nakon četiri mjeseca…’

51-godišnja Zagrepčanka ispričala je svoja iskustva s teškim Covidom-19 za Dnevnik.hr. Zagrepčanka prije koronavirusa nije imala nikakvih drugih bolesti osim povremeno migrene, a borba s virusom je počela 20. studenoga kada je počela kašljati.

“Narednih osam dana je kašalj postajao sve jači. 29. studenoga sam testirana pozitivno. Tražila sam od obiteljske liječnice antiobiotik, popila sam ga za tri dana, no meni se kašalj pogoršao, bilo mi je sve gore. Nisam imala nikakvu temperaturu, a već 1. prosinca sam počela teško disati”, opisala je Zagrepčanka koja se dan kasnije javila na hitnu na Infektivnu kliniku Fran Mihaljević gdje joj je pozlilo.

Snimka pluća je pokazala da ima obostranu upalu, a u lijevom plućnom krilu je počelo nakupljanje vode. Na pretragama mi je CRP bio 350, normalno je 5, a rekli su mi da je na 200 sepsa. Hitno su me primili u bolnicu, saturacija mi je bila 88 posto i nisam mogla disati”, opisala je.

Prikopčana na kisik

Nisu otkrili nikakvu bakteriju, nije im bilo jasno zašto je jetra tako reagirala i zašto su vrijednosti bile povišene. “Prikopčana sam na kisik, dobila sam infuziju u obje ruke, antiobiotik i kortikosteroid i injekcije protiv ugrušaka. Imala sam temperaturu 39,5”, rekla je Zagrepčanka i dodala da joj se stanje i dalje pogoršavalo.

“Imala sam neobično nizak tlak, drugu i treću noć sam se borila s temperaturom, bili su strašni i nepodnošljivi bolovi, nenormalne halucinacije, neopisiv košmar u glavi”, kazala je i dodala da joj je temperatura četvrti dan pala na 37.

Osjećala je kao da se neće probuditi

Nakon šest dana na kisiku, i dalje joj je bilo loše, imala je glavobolju i nesnosne bolove u zglobovima, a zbog jetre i nalaza nije smjela uzimati lijekove za ublažavanje bolova. “Uspjela sam s kisikom doći na 93 posto, skinuli su mi masku sedmi dan. Mogla sam doći do vrata udahnuti zrak, no disanje je bilo toliko bolno da se to ne može opisati – kao da vam je kamion na prsima, kad bi udahnuli, bojite se što će se dogoditi”, opisala je Zagrepčanka.

“Imate fobiju zaspati pod tom maskom, osjećaj da se nećete probuditi, to je zato što ne možete disati. Dok ste bolesni, nemate snage ni odgovoriti na poruku, suprugu i sinu sam samo lajkala poruke da znaju da sam živa. 15. prosinca su me otpustili iz bolnice, no nenormalni bolovi su se nastavili i dalje. Počeli su mi se događati post-COVID simptomi, imam visoki tlak, otkucaje srca 135, bolovi šetaju po cijelom tijelu još i sad, nakon četiri mjeseca.

‘Bila sam zdrava, vitalna, ali sada ne znam što bih rekla’

Inače sam bila zdrava, vitalna, ali sada ne znam što bih rekla. Počela sam raditi poslije Nove godine, imala sam psihičkih problema, noćne more, išla sam na pretrage zbog problema koje imam, odgovor je bio da se radi o novoj bolesti i da se još ništa ne zna”, rekla je Zagrepčanka.

