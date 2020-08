ZAGREPČANKA NIJE JEDINA ŽRTVA, U TROGIRU IMA JOŠ AUTA RAZMAZANIH IZMETOM: ‘Nije to zbog tablica, nego žele uputiti poruku’

Solinjanin čiji je auto bio zamazan izmetom u Trogiru: ‘Nije to zbog tablica, nego se želi uputiti poruka da se na tom mjestu više ne ostavlja auto’

Nakon Zagrepčanke kojoj su u Trogiru razmazali izmet po kvaki i potrgali brisače, javio se još jedan čovjek iz Solina. “Meni su četiri stakla na lijevoj strani Renaulta bila zamazana izmetom. Nisam to fotografirao, samo mi je bilo na umu da što prije dođem do praonice i skinem to s auta”, rekao je za Dalmatinski portal.

Renault je bio parkiran na predjelu Balančane kraj stambenih zgrada, gdje je stajao tri dana. Solinjanin napominje kako smatra da napadi izmetom u Trogiru nemaju veze s nekakvim revoltom prema “purgerima”.

“Nije to zbog tablica, nego se želi uputiti poruka da se na tom mjestu više ne ostavlja auto. Ne znam kako bi se drukčije to trebalo shvatiti. Mislim da je moj Renault smetao nekome od stanara iz obližnjih zgrada”, zaključuje.

