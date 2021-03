ZAGREPČANKA MARIJA CIJEPILA SE U BEOGRADU: ‘Zvali su me za AstraZenecu, pristala sam naravno, sve je išlo brzo i ništa nisam platila’

Tisuće stranaca primilo je cjepivo u Srbiji, a među njima i građani Lijepe naše

Epidemiološka situacija u Hrvatskoj nije dobra – danas imamo 1.321 zaraženih s 21 preminulom osobom. Sve bi bilo lakše i podnošljivije da je dinamika cijepljenja brža i da su se ostvarile prognoze da će do travnja biti milijun cijepljenih.

No, prognoze se nisu ostvarile te u Hrvatsku cjepivo stiže na kapaljku. Za razliku od Hrvatske, u susjednoj Srbiji su gužve za cijepljenje. Tisuće stranaca primilo je cjepivo u Srbiji, a među njima i građani Lijepe naše.

PULJANIN (30) SE PRIJAVIO ZA CIJEPLJENJE U SRBIJI: Odmah je dobio termin; ‘Jedini problem je što je sve na ćirilici’

Hrvatica cijepljena u Srbiji: ‘Fantastična organizacija’

Zagrepčanka Marija Jukić Zubak prošli mjesec se s prijateljicama prijavila na cijepljenje u Srbiji. Hrvatice su došle na red bez obzira na to što nemaju srpsko državljanstvo.

“Prijavile smo se za Pfizer cjepivo, jer smo imale mogućnost izbora. Međutim zvali su nas da se cijepimo AstraZenecom na što smo mi naravno pristale i jučer smo otišle u Beograd na cijepljenje”, kaže Marija za RTL Danas.

Ono što im je trebalo jest negativan PCR test za ulazak u Srbiju i povratak u Hrvatsku. Marija kaže da je na cijepljenju bilo puno mladog i radno sposobnog stanovništva. Potvrdu o cijepljenju Zagrepčanke su dobile na ćirilici s QR kodom.

“Punkt je bio fantastično dobro organiziran, sve je išlo vrlo brzo. Bili su ljudi iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije, mi smo bili iz Hrvatske. Ništa nismo platili, dakle za sve te ljude cijepljenje je bilo besplatno”, ispričala je Marija koja po drugu dozu treba ići za 12 tjedana.

SRBIJA JE POBJEDNIK CIJEPLJENJA: Ljudi iz cijele regije pronašli rupu u pravilima pa pohrlili preko granice po cjepivo

Što ako se netko cijepi cjepivom neodobrenim u EU?

U Srbiji su danas ponovno gužve zbog cijepljenja, a po svoju dozu došlo je na tisuće stranaca koji su kratko pročavrljali s ekipom RTL-a Danas. Tako su neki došli na imunizaciju iz Brčkog, drugi iz Makedonije, treći iz Prijedora. No, bilo je među njima ljudi koji žive u hrvatskoj metropoli. “Živim u Zagrebu. Sjedište kompanije za koju radim je u Beogradu pa su preko Privredne komore Srbije organizirali cijepljenje. Važno mi je da ovo što prije prođe”, rekao je sugovornik.

Premda je u Hrvatskoj do kraja ožujka bio plan procijepiti 20 posto populacije jednom dozom, do sada je nešto više od 266.000 osoba cijepljeno. Tek 81.000 građana završilo je s cijepljenjem, a ukupno je do sada utrošeno manje od pola milijuna doza cjepiva. Očito je da i Hrvati hrle u Srbiju na cijepljenje, a tamo na izbor ima raznih cjepiva, i onih koji nisu odobreni u EU poput ruskog Sputnjika V, pa se postavlja pitanje što ako se netko cijepi takvim cjepivom?

“U ovom trenutku je to zapravo nepoznanica kako će se priznavati i hoće li se priznavati. Znači to nije definitivno riješeno. Treba biti vrlo oprezan jer su tu vrlo intenzivne aktivnosti u smislu krivotvorenja. Samo priznavanje mora biti temeljeno na mogućnost provjere tih potvrda”, jasno će za RTL Danas Goranka Petrović, epidemiologinja HZJZ-a.

ĆIRO SE PROTIV KORONAVIRUSA CIJEPIO U SRBIJI: ‘Kako sam reagirao? Raste mi brada i svaki dan sve više sličim na Putina’

Ništa od milijun cijepljenih do kraja travnja

Na početku godine, dok se čekalo odobrenje cjepiva AstraZenece, pričalo se i o milijun cijepljenih do kraja travnja. No, od milijun smo još daleko i to zbog smanjene isporuke cjepiva.

“Sad ćemo do kraja travnja dobiti preko 511 tisuća doza cjepiva, to je veća količina od onoga što smo do sad ukupno dobili i na to treba dodati nekih 40 000 doza Moderna cjepiva”, govori epidemiologinja Petrović.

Četvrtim cjepivom moglo bi se početi cijepiti u drugoj polovici travnja – najavljuju se dvije manje isporuka cjepiva Johnson&Johnson.