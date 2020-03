ZAGREPČANKA KOJA JE NAKON POTRESA MORALA OTIĆI IZ CENTRA GRADA: ‘Bila je to trauma. Malo strepim, ali to je moj Zagreb i tu ću se vratiti’

‘Iako sam prvo nakon potresa pomislila da ne želim više živjeti u centru u kojem sam od rođenja, sve se promijenilo kada sam nakon nekoliko dana došla po stvari i vidjela svoj kvart. Znala sam to je moj Zagreb i da ću se tu vratiti’, kazala je Elizabeta Biočina kojoj je u potresu oštećen stan

Mnogi su Zagrepčani, koji žive u središtu grada, nakon potresa pretprošle nedjelje morali napustiti svoje stanove jer su oštećene zgrade postale opasne za življenje u njima te proglašene privremeno ili trajno neuporabljivima.

Jedna od onih koju je zadesila takva sudbina HRT-ova je urednica Elizabeta Biočina koja je za HRT iznijela svoju priču.

DRUŠTVO POVJESNIČARA UMJETNOSTI O OBNOVI ŠTETA NAKON POTRESA: Predlažu da se u povijesnom centru ne gradi novo, već obnavlja staro

‘Uz cijelu situaciju s koronavirusom sada još i potres’

“Taman kad sam se prilagodila na novi život u izolaciji, učenje s kćerkama Katjom i Mašom (1. i 4. razred osnovne) te djelomičan rad od kuće i na poslu stigla je ta nedjelja. Jutro je, 6:23 svi još spavamo, odjednom sve se trese. Budim se i pomišljam – to je to, stigao je kraj. Toliki strah me obuzeo da sam skoro pala u nesvijest, a u želucu odjednom ogromna mučnina. Uz cijelu situaciju s koronavirusom sada još i potres”, započela je svoju ispovijest.

Nakon što se pribrala te s djecom istrčala iz zgrade, na raskrižju Petrinjske i Šenoine zatekao ih je novi potres.

“Odlazimo par metara dalje na Trg kralja Tomislava jer se ondje osjećamo sigurno. Gledam zgrade oko Trga i ne vidim oštećenja, sve fasade su uređene, no dižem pogled prema Katedrali i vidim da fali vrh jednog tornja. Mobitel mi stalno zvoni, prijatelji i obitelj pitaju jesmo li dobro jer su već na vijestima vidjeli da je središte grada jako stradalo”, kazala je.

NEDAVNI POTRES MOGAO BI ZNATNO OTEŽATI OBNOVU ZAGREBAČKE KATEDRALE: Iako nema unutarnjih oštećenja, mijenjat će se pristup?

‘Grijem djecu i razmišljam kako otići iz centra’

Na to sve zapuhao je hladan vjetar te počeo padati snijeg.

“Grijem djecu i razmišljam kako moramo otići iz centra. Pokušavam se sjetiti tko ima prazan stan, izvan centra, u koji bi se mogli smjestiti mama, muž, dvoje djece i ja. Tada sam se sjetila prijateljice Martine i njenih Sunčanih apartmana u mirnom djelu zagrebačkog Remetinca. Goste u apartmanu nemaju zbog koronavirusa i velikodušno nas primaju”, nastavila je svoju priču Elizabeta Biočina.

Odlazeći iz središta grada već iza Miramarskog nadvožnjaka nju i njezinu obitelj dočekala je, kaće, posve druga slika. Tamo potresa kao da nije bilo jer su zgrade novije i otpornije na potrese..

“U Remetincu u Sunčanim apartmanima osjećamo se sigurno, kao da smo pobjegli od svega. Ne zabrinjavaju nas mali potresi koji se još osjećaju jer smo u novijoj kući u prizemlju. Maša i Katja su dobro, uče svaki dan, igraju se u vrtu, a mi radimo. Krenula je i potraga za majstorima koji će nam sanirati zgradu da se možemo vratiti”, kaže.

PROCURILI DETALJI ZAKONA O OBNOVI ZAGREBA NAKON POTRESA: Evo što će država sve financirati, a što pada na teret građana

‘Prvo sam pomislila da više ne želim živjeti u centru’

“Bila je to trauma za sve i iskreno, malo strepim od povratka, ovdje ipak više-manje mirno spavam, no sudeći po brzini majstora i radova na sanaciji povratak neće tako skoro pa živimo dan po dan. No, iako sam prvo nakon potresa pomislila da ne želim više živjeti u centru u kojem sam od rođenja, sve se promijenilo kada sam nakon nekoliko dana došla po stvari i vidjela svoj kvart. Znala sam to je moj Zagreb i da ću se tu vratiti”, kazala je Elizabeta Biočina.

Na koncu je poručila: “Kako se ono kaže ‘Ne dao Bog većeg zla’ ili ‘Što te ne ubije to te ojača’.”

VAŽNA INFORMACIJA ZA OŠTEĆENE U POTRESU: Prijava za pregled građevina i prijava štete su dvije različite prijave – evo najbitnijih informacija