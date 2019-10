ZAGREPČANKA HTJELA POSLATI BRZOJAV PA DOBILA NEVJEROJATAN ODGOVOR HRVATSKE POŠTE: Nažalost, kod nas je i ovo moguće

Hrvatska pošta ovih dana je razljutila građane koji su dojavili kako nakon ukidanja naplate za male pakete od 4.50 kn poštari više ne dostavljaju iste na adrese korisnika

Jedna je Zagrepčanka naumila poslati brzojav sućuti kolegi u Samoborski otok, koji je od Zagreba udaljen 27 kilometara. Šokirala se kad su joj u Hrvatskoj pošti rekli kako će brzojav tamo stići tek za dva dana.

Zagrepčanka je poslala telegram u kojem izražava sućut kolegi, a kad je nazvala Poštu kako bi doznala kad će stići, rekli su joj kako će to biti tek u srijedu.

Nema brzine u Hrvatskoj pošti

U odgovoru portalu Novac.hr Hrvatska pošta je kazala kako je dostava brzojava organizirana tako da postoje mjesta u kojima je dostava svakodnevna, što znači da pristižu isti dan u slučaju da su prispjeli do krajnjeg vremena prijema za tu lokaciju. Primjerice, za Samobor je to do 13 sati. U ovom slučaju Samoborski Otok nema svakodnevnu dostavu pa telegrame dostavljaju poštari opće dostave, a kako je u utorak praznik (Dan neovisnosti), onda je prvi slobodni dan za dostavu tek srijeda.

Hrvatska pošta ovih dana je razljutila građane koji su dojavili kako nakon ukidanja naplate za male pakete od 4.50 kn poštari više ne dostavljaju iste na adrese korisnika. Kako navode građani, jedino što dobiju jest obavijest u sandučiću u kojem se navodi da je pošiljka stigla te adresa gdje ju mogu podići.

Hrvatska pošta i dalje tvrdi kako ne postoje nikakve promjene u načinu dostave paketa.