Dodjela nagrade Zagrepčanka godine, za koju je predložena Mirela Čavajda, podigla je ideološke tenzije između većine i desne oporbe, među kojima je HDZ-ov Mislav Herman ustvrdio da joj se imenovanjem “nanosi bol” i da tu nagradu nije zaslužila.

Točka o imenovanju Zagrepčanke godine, nagrade koja se godišnje dodjeljuje Zagrepčankama koje su svojim djelovanjem znatno pridonijele afirmaciji žena u društvu i u javnosti, afirmaciji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, podigla je ideološke tenzije među zastupnicima.

Čavajda je u javnost istupila prošlog proljeća zbog uskraćivanja medicinske skrbi nakon što je zatražila prekid trudnoće zbog tumora djeteta. Tek nakon što je sa svojim slučajem izašla u javnost, drugostupanjska komisija odobrila joj je prekid trudnoće zbog teških malformacija ploda. U svibnju prošle godine, u znak podrške Čavajdi, održani su prosvjedi diljem Hrvatske, a najveći na zagrebačkom glavnom trgu.

Skupljanje političkih bodova

Oporbeni HDZ i Domovinski pokret u izjavama medijima najavili su kako to neće podržati. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman ponovio je kako Čavajda nije zaslužila tu nagradu, a da se od svega radi “politički cirkus”.

“Čavajda je u svakom slučaju zaslužila ljudski, stručni izraz žaljenja za ono što joj se dogodilo. Ali to nije dovoljno da postane Zagrepčanka godine. Koliko ima dama koje su se u proteklih godinu dana brinula za sve koji su nemoćni, bolesni, starije, socijalno ugrožene, za svoju bolesnu djecu. A o tome ovdje nema niti riječi”, istaknuo je Herman.

Poručio je da se politički cirkus ponovno radi “nakon što su glavni akteri priče pomalo i počeli zaboravljati”, a da se time skupljaju politički bodovi.

“Mislim da je dosta nanošenja boli obitelji g. Čavajde i g. Čavajdi. I da je dosta ove politizacije. Klub će glasovati protiv toga da joj se dodijeli ta nagrada”, poručio je Herman.

Zastupnik Domovinskog pokreta Igor Peternel ustvrdio je kako se Čavajda svoijm istupanjem u javnost stavila na raspolaganje jednoj ideološkoj skupini da koriste njezin tragičan slučaj, kako bi se izborila za pravo eutanazijskog intervencijskog abortusa.

Nagrađena zbog kalvarije kroz koju je prolazila

Zastupnica SDP-a Davorka Moslavac Forjan istaknula je da je Čavajda imenovana za nagradu zbog “kalvarije kroz koju je prolazila” i načina na koji ju je HDZ-ovski zdravstveni sustav sažvakao i ispljunuo.

Tomašević je, pak, komentirajući oporbene stavove, izjavio da “ako oporbi nije jasno zašto bi Čavajda trebala dobiti nagradu, on im to ne može objasniti” “Vjerujem da je većini javnosti to jasno”, istaknuo je Tomašević.

Ustvrdio je i da smatra da je prošlo vrijeme u kojem muškarci govore što ženama odgovara. “Mislim da je najbolje da pitate Mirelu Čavajdu da li joj s time što smo je predložili za nagradu nanosimo bol ili ne”, istaknuo je Tomašević.