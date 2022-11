Jednoj Zagrepčanki (25) je netom prije poroda, čim je zaprimljena u bolnicu, izmjereno 2,25 promila alkohola u krvi. Da nije u pitanju izoliran slučaj već pravilo i da mlada žena u većoj mjeri nije skrbila o svoje dvoje djece, utvrdilo je zagrebačko tužiteljstvo. Ubrzo su na površinu isplivale i dodatne informacije.

Tek rođena djevojčica neko je vrijeme provela na Odjelu gastroenterologije zbog slabijeg napredovanja na tjelesnoj težini. Pregledom genetičara utvrđeno je da fenotip djeteta odgovara fetalnom alkoholnom sindromu. Curicu su po rođenju hranili na sondu, a s odmakom vremena paralelno s konstantnim svađama sa suprugom, 25-godišnjakinja nije dovoljno brinula o higijeni djeteta, čime je povećala i rizik da se dijete zarazi covidom, javlja Jutarnji list.

Sin i kći izdvojeni iz obitelji

Rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu početkom lipnja 2020. ženi je oduzeto pravo na stanovanje s djetetom, u trajanju od godine dana, a Centar za socijalnu skrb izrekao joj je mjeru stručne pomoći i potpore do travnja 2021. Kako u razdoblju 25-godišnjakinja nije napravila nikakav pozitivan korak u stabiliziranju bračnog odnosa i promjeni obrasca ponašanja, CSS Zagreb je, po utvrđenju da su život i sigurnost djeteta ugroženi, curicu izdvojio iz obitelji te smjestio u Dječji dom.

Mlada majka osim djevojčice ima sina kojeg je također, kako tvrdi tužiteljstvo, zanemarivala. Pod utjecajem Subutexa i amfetamina, žena je brigu o sinu prepuštala svojoj majci pa je u listopadu 2021., prilikom terenskih provjera, dječak zatečen u prljavoj odjeći i ispovraćan po sebi. Tako da je i on izdvojen iz obitelji.

Majka je pronalazila razne izgovore kako ne bi morala dostaviti test na sredstva ovisnosti, a ujedno se nije uključila u projekte za pronalazak posla. Dno je 25-godišnja majka dvoje djece dotaknula kad je u posjet djetetu u Dom dolazila uspavana, usporena te je 'frfljala' dok je govorila, a jednom prilikom je otišla iz Doma bez da je obavijestila portira pa odgajateljica nije preuzela dijete.

Krivotvorila liječničke nalaze

Osim što je kao roditelj grubo zanemarila svoje dužnosti, Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu tereti je da je 21. listopada 2021. s nepoznatom muškom osobom odlučila nalaz Klinike za psihijatriju Sveti Ivan prepraviti tako što je utvrđene prisutnosti u urinu amfetamina, Normabela i Subutexa prikazala negativnima. Zatim je takav "čist" nalaz poslala voditeljici mjere intenzivne stručne pomoći dovodeći sustav u zabludu.

Za tužiteljstvo je u konačnici počinila tri kaznena djela protiv braka, obitelji i dijete, jedno za neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta te dva kaznena djela povrede djetetovih prava kao i krivotvorenje isprava. Za nju tužitelji ujedno predlažu uvjetnu kaznu od godine dana s trogodišnjim rokom kušnje.

"Ja sam malog hranila i nije bio zanemaren već samo musav. A što se tiče supruga, kad je curica oduzeta, mi smo se tukli pa je došla policija i socijalna. Redovito odlazim u posjete djeci, nosim slatkiše. Igram se s njima. Alkohol sam konzumirala kad i suprug, ispred zgrade, nekoliko puta tjedno. Dok nismo radili, pomagao nam je očuh i imala sam porodiljnu naknadu. Krenula sam na liječenje i skroz se izliječila, a kad me uhvatila želja, znala sam uzeti samo komadić Subutexa i to je to. O meni trenutno brinu mama i dečko koji se vodi kao otac moga sina", pravdala se posrnula majka dvoje djece.