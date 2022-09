Dani su sve hladniji i vrijeme je da se u domovima uključi grijanje. Kakvo će ono biti ove jeseni i zime, diktirat će zbivanja na tržištu, ali i na ukrajinskom ratištu jer će Europa, kao odmazdu Moskve za sankcije nametnute Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, dobiti znatno manje ruskog plina o kojemu inače ovisi. Mjere štednje uvedene su u cijeloj Europskoj uniji, a Europska komisija i vlade zemalja članica građanima su preporučile da ove zime u svojim domovima podese termostate na ne baš toplih 19 stupnjeva Celzijevih.

Računi za grijanje na plin ove će ogrjevne sezone ovisiti i o tome kod kojeg ste opskrbljivača - tržišnog ili javnog. Vlada je ograničila cijenu plina do 1. travnja iduće godine pa javni opskrbljivači poput najvećeg u Hrvatskoj, Gradske plinare Zagreb (GPZ), odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) imaju utvrđene cijene sve do 31. ožujka 2023. godine. No, 18 posto kućanstava u Hrvatskoj ima sklopljene ugovore sklopljene s tržišnim opskrbljivačima plina i njihove su cijene rasle već nekoliko puta ove godine.

U kolovozu plin poskupio 9,3 posto

To dobro zna čitatelj iz Zagreba koji nam se javio tim povodom. On već godinama ima sklopljen ugovor s jednim tržišnim opskrbljivačem. Prvih nekoliko godina imao je zajamčenu povoljniju cijenu plina i nije imao ikakvih prigovora na uslugu i cijenu pa ni potrebu razmišljati o promjeni opskrbljivača. Sve do ovoga proljeća kada je cijena plina počela snažno rasti. Dogodilo se to najprije zbog postpandemijske energetske krize (brzi oporavak industrije i gospodarstva izazvao je neravnotežu ponude i potražnje plina na tržištu), ulaska Europe u tzv. zelenu tranziciju, a zatim i zbog rata u Ukrajini zbog čega je eskalirao ekonomski i energetski sukob Moskve i Bruxellesa.

"Prvu obavijest od svog opskrbljivača o novim, većim cijenama plina dobio sam krajem veljače, odmah nakon početka rata u Ukrajini. Skrenuli su mi pažnju na moje pravo na jednostrani raskid ugovora bez ikakve nakande i dodatnih troškova. No, poskupljenje nije bilo naročito drastično i ostao sam kod njih", započinje svoju priču čitatelj Net.hr čiji su podaci poznati redakciji.

U lipnju ga je njegov opskrbljivač obavijestio da će od 1. kolovoza nova cijena plina biti 9,3 posto viša - 0.46974 kune za kilovatsat, umanjena za subvenciju države u iznosu od 10 lipa po kilovatsatu.

Od studenog cijena viša za čak 60 posto

Krajem kolovoza stiže nova obavijest njegovog ospkrbljivača u kojemu su ga obavijestili da su cijene plina u stalnom porastu te da imaju odgovornost osigurati dovoljne količine plina. Dakako, uz više cijene pa su najavili poskupljenje od 1. listopada na 0,7540 kuna za kilovatsat.

"Nije prošlo ni mjesec dana i nekidan sam od njih primio novu obavijest. Ovoga puta najavili su zaista drastično poskupljenje plina od 1. studenoga", kaže naš čitatelj.

Od tada će, naime, cijena kilovatsata plina kod tog tržišnog opskrbljivača biti 1,2064 kune, što je 60 posto ili 45 lipa više u odnosu na cijenu koja će biti u listopadu.

"Prateći cijene tijekom cijele ove energetske krize, kojoj se nažalost još uvijek ne nazire kraj, donosili smo odluke o postepenom povećanju cijena usklađujući ih s tržišnima", stoji u pismu koje je ovaj Zagrepčanin dobio od svoga opskrbljivača plinom.

'Mjesečni račun bio bi mi barem 1000 kuna veći'

Svjesni da će malotko pristati na tu cijenu, iz te su tvrtke našeg čitatelja, a i ostale svoje kupce podsjetili da imaju pravo promijeniti opskrbljivača i preći javnim opskrbljivačima. Njega su usmjerili na Gradsku plinaru Zagreb podsjećajući ga da će GPZ ove zime imati i do tri puta nižu cijenu plina od njihove.

"Poslali su mi letak s detaljnim objašnjenjem načina promjene opskrbljivača te čak i većinom popunjen obrazac za prelazak GPZ-u u koji jedino moram upisati stanje brojila. Praktički su me "potjerali" od sebe, ali u dobroj namjeri, ispravno pretpostavljaući da budžet našeg kućanstva ne bi podnio ovo poskupljenje. Držim da je to vrlo korektno od njih. Ugrubo sam izračunao da bi mi mjesečni računi ove zime bili veći za više od tisuću kuna, možda i više", kazao nam je čitatelj koji je želio ostati anoniman, a nije želio ni da spominjemo naziv opskrbljivača kojeg napušta.

Zakonsko pravo opskrbe kod javnog opskrbljivača

Inače, svaki kupac plina iz kategorije kućanstva ima zakonsko pravo na opskrbu plinom u okviru javne usluge od opskrbljivača u obvezi javne usluge, kao što je Gradska plinara Zagreb. Postupak promjene opskrbljivača plinom je besplatan i traje najviše 15 dana od dana predaje zahtjeva. Nakon što novi ospkrbljivač primi zahtjev, u roku od pet dana treba pokrenuti postupak. Uvjet je da kupac nema nepodmirenih dospjelih potraživanja prema dotadašnjem opskrbljivaču.

Ako je u tom smislu sve "čisto", stari opskrbljivač u roku od 4 dana potvrđuje ili odbija stanje plinomjera koje je kupac očitao i upisao na obrazac zahtjeva za promjenom opskrbljivača. Po završetku postupka promjene opskrbljivača, stari opskrbljivač u roku od 30 radnih dana od dana početka isporuke plina od strane novog opskrbljivača obavlja završni obračun te raskida ugovor o opskrbi.