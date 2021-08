Našoj redakciji nedavno se obratio Zagrepčanin Dalibor Zovko, vlasnik stana u Draškovićevoj ulici na kućnom broju 23. Zgrada u kojoj živi stradala je u prošlogdišnjem potresu nakon čega je dobila žutu naljepnicu. Na zgradi i u zgradi potrebno je obaviti određene sanacijske radove. Što se Dalibora tiče, to ne bi bio problem da ga predstavnica stanara, izabrana na tu dužnost prošle godine, iz njemu neznanih razloga ne izostavlja prilikom donošenja zajedničkih odluka, govori nam.

'Ne znam kako se troši moj novac'

"Iako redovno plaćam pričuvu, već skoro godinu dana sam izuzet od supotpisivanja potpisnih lista i odluka tako da ne znam kako se troši i moj novac. Mjesecima sam bezuspješno pokušavao doći do predstavnice stanara, ali mi ona ne odgovara na mailove i ne zakazuje sastanak stanara. Nedavno, a nakon pritiska još par suvlasnika, odgovorila je da su potpisne liste i odluke kod upravitelja zgrade, a da ih ona ne želi dati na uvid! Po kojem to zakonu - ne znam", ispričao nam je Zovko.

On se potom odlučio obratiti upravitelju zgrade, tvrtki Upravitelj-stan, odnosno direktoru tvrtke i referentu upravljanja Hrvoju Krajni. No, i tamo je naišao na zid.

"Kada sam mu se obratio, ni on mi nije želio poslati potpisne liste i odluke na uvid jer kaže da nema zakonsku osnovu za to. Kada sam ga pitao koja je to zakonska osnova nije mi znao odgovoriti, osim da se obratio Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP). Zanimljivo, i ja sam se povodom ove situacije obratio AZOP-u te još čekam njihov odgovor", kaže Zovko.

'Upravitelj kaže da to nije njegova briga'

Na koncu je, uz prethodnu najavu, otišao u sjedište tvrtke Upravitelj-stan na Ksaverskoj cesti. Ondje je napokon dobio potpisne liste i odluke suvlasnika, ali samo - na uvid. Nije ih mogao dobiti isprintane ili poslane mailom. Ono što je u njima vidio, iznenadilo ga je.

"Upravitelju sam skrenuo pažnju da su potpisne liste s uvećanim kvadratima (s 25 kvadrata u međuvlasničkom ugovoru za dvije obitelji na 104 kvadrata po jednoj obitelji), da na potpisnim listama i odlukama nema datuma te da nisu bile ni tri obavezne ponude za radove čiji iznos premašuje 500 kuna, a kako je bilo dogovoreno na sastanku stanara. Kada sam mu iznio sve te nepravilnost, Krajna mi je kazao da to nije njegova briga ni zakonska obaveza te da on ima zabranu davati potpisne liste i odluke jer je tako, preko odvjetnika, tražila predstavnica stanara. Na moje pitanje da mi kaže po kojoj je to zakonskoj osnovi, jer potpisne liste samo s imenom i prezimenom i potpisom u mnogim zgradama stoje okačene na ulazima, nije mi htio odgovoriti, nego je ponovio da mu je to zabranjeno. Inače, potpisne liste i odluke vlasništvo su svih stanara", ispričao je ogorčeni vlasnik stana u Draškovićevoj 23.

Povrijeđeni mu interesi i prava suvlasnika

Zovko se obratio i Ministarstvu pravosuđa i uprave odakle je dobio tumačenje da su, protivno Zakonu o vlasništvu i drugim pravima, u ovom slučaju povrijeđeni njegovi interesi i prava kao suvlasnika. Povrh svega, Zovko kaže kako je time što je morao doći osobno u tvrtku Upravitelj-stan da bi vidio potpisne liste i odluke, jer mu iste nisu htjeli poslati elektronskom poštom, bio izložen potencijalnoj zarazi koronavirusom.

Nakon razgovora sa Zovkom, obratili smo se tvrtki Upravitelj-stan i direktoru tvrtke Hrvoju Krajni. Mailom smo im postavili pitanja na koja do objave ovog teksta nismo dobili odgovor izuzev onih generiranih. S maila Hrvoja Krajne primili smo obavijest da je 'izvan ureda' na godišnjem odmoru, dok smo od tvrtke Upravitelj-stan dobili generirani odgovor sljedećeg sadržaja: "Trenutno primamo veliki broj e-mailova i zbog toga je moguće da vrijeme odgovora može biti duže nego inače. Odgovoriti ćemo na vaš e-mail u najkraćem mogućem roku. Nema potrebe da vaš e-mail upit šaljete više puta jer naši će djelatnici na svaki zaprimljeni upit odgovoriti."

Tri pitanja zasad bez odgovora

Tako zasad nismo uspjeli dobiti odgovore na tri postavljena pitanja. Prvo, po kojoj zakonskoj ili pravnoj osnovi upravitelj zgrade nije, osim na uvid, dao odluke i potpisne liste suvlasnika jednom od suvlasnika zgrade u Draškovićevoj 23

Drugo, je li točno da je na Zovkovo upozorenje da su uvećani kvadrati stanova pojedinih suvlasnika kako bi se došlo do 51 posto suvlasničkog udjela upravitelj zgrade odgovorio kako to "nije bitno". Te treće, je li točno i ako jest kako je moguće da za radove u zgradi u Draškovićevoj 23 u vrijednosti većoj od 500 kuna nisu bile zatražene obvezne tri ponude različitih izvođača.

Pokušali smo doznati odgovore na ta pitanja i od predstavnice stanara. No, ona je kazala kako ništa ne želi komentirati, dodavši da ju je tako savjetovao odvjetnik.