ZAGREPČANIN SE VEĆ ŠEST PUTA VOZIO SLJEMENSKOM ŽIČAROM: Pogledajte kakav vas komfor čeka: ‘Sigurna je, to mogu potvrditi!’

Ako sanitarna inspekcija odluči da je Žičara Sljeme prometna infrastruktura, ona bi mogla biti otvorena za građane već krajem ovog mjeseca

Zagrepčani će uskoro, nakon punih 14 godina, na Sjeme moći žičarom. Novinari RTL-a bili su u utorak na testnoj vožnji, a pronašli su i osobu koja se žičarom već neko vrijeme vozi.

“Žičara je sigurna. To mogu odgovorno potvrditi. To je potvrđeno i u postupcima izdavanja upravnih dozvola gdje su svi ovlašteni svojim izjavama to potvrdili. Kao i predstavnici za konstrukciju i za elektrotehničke radove, koji su i inače članovi povjerenstva”, rekao je voditelj projekta Goran Radić, ododavši da se on u njoj vozio već šest puta.

Čekanje sanitarne inspekcije

Svih osam objekata žičare dobilo je uporabnu dozvolu. Nju čekaju još donja postaja i stupovi na trasi. Pozitivna mišljenja su prikupljena od svih, osim od sanitarnog inspektora.

“Sanitarna inspekcija treba utvrditi je li ovo prometna infrastruktura. Što bi drugo moglo biti je nejasno i svim mojim kolegama, ovo služi prijevozu putnika. Po mjerenjima najveća buka utvrđena je 60 decibela, a za prometnu infrastrukturu je dozvoljeno 65”, napominje Radić. Očekuje se kako bi sanitarna inspekcija trebala svoju odluku donijeti 29. travnja.

Komfor i bežični internet

Gondole su opremljene grijanim sjedalima i bežičnim internetom. U njih se mogu unijeti skije i bicikli, a putnicima je na raspolaganju i portafon za komunikaciju s kontrolnim sobama. Maksimalna brzina je šest metara u sekundi, no vjerojatnije je da će žičara od Dolja do Sljemena voziti brzinom od četiri metra u sekundi. Ako sve bude uredu s inspekcijskim nalazom, žičara bi mogla profunckionirati krajem mjeseca.

