ZAGREPČANIN POSTAO SENZACIJA: Nudi se za razne poslove, ali nipošto za novac: ‘Sve, sve, sve, samo da nema para na vidiku’

Na Facebooku objavio da traži posao na selu bez novčane naknade, pa primio stotine ponuda iz cijele Hrvatske

Nakon što je Zagrepčanin Ivan Kovačević objavio obavijest na Facebooku da traži posao na selu bez novčane naknade, ni sam se nije nadao kakvo će izazvati oduševljenje. Vrlo brzo, u samo nekoliko dana, primio je stotine ponuda iz svih krajeva Hrvatske.

“Pozdrav iz Zagreba mojoj naojomiljenijoj grupi! Ovim putem oglašavam da tražim posao preko vikenda na selu ili Zagrebu, s time da ne primam novac nego robu koju će moj tj. naš rad dati jednog lijepog dana. Znači ako treba štihati, saditi, kopati rupe bilo kakve vrste i veličine! (Sam kopam tri kubika zemlje dnevno) Srušiti il’ sagraditi štalu. Sve, sve, sve, samo da nema para na vidiku, a ima domaćih proizvoda. Koliko date – date, meni i ženi je samo važno da dođemo do zdrave domaće hrane pošto-poto. Živimo u Zagrebu.

Putujemo o vlastitom trošku ali ako se radi negdje dalje, onda bute platili put i pripremili smještaj, hranu, piće i tako to. Ako vam treba netko da vam radi u zamjenu za robu – javite se! Oboje imamo iskustva na selu, s time da sam ja vrtlar i građevinar pa ako kaj treba sazidati, šalovati ili postaviti kamen – tu smo! Imam i terijere štakoraše za loviti štakore”, napisao je na Facebooku u grupi Od grunta do stola.

Ne sviđa mu se jedino konobarenje

U razgovoru za Novu TV, Kovačević je rekao da je već prije znao pomagati susjedima na selu u sezonskim poslovima poput branja kukuruza ili grožđa. Objavio je oglas jer ne poznaje puno ljudi i ni on ni njegova supruga nisu iz Zagreba. Trenutno se bavi vrtlarstvom, a od svega što je radio, jedino mu se konobarenje ne sviđa.

“Radio sam sve – od bauštele, građevine, kao pomoćni pekar, pomoćni kuhar u restoranu, skladištar, čistač, pomoćni strojar, pomoćni tesar, pomoćni kamenar, građevinski radnik… Sve sam manje-više probao i shvatio sam da mi se to ne sviđa i da me ne ispunjava.

Prije dvije godine sam se uhvatio vrtlarstva i vidio sam da mi to baš leži i to mi ide. Kad nešto volite raditi, onda niste na kraju dana ni umorni. Na baušteli čovjek gleda gdje je sunce, koliko je sati i kad ide doma, a čovjek kad radi vani na vrtu, gleda u sunce i želi da što više vremena ima i da što više stvari napravi. Vrt je meni jedno veliko veselje, ja to ne bih nazvao poslom”, objasnio je Kovačević.

Hranu cijeni više nego novce

Budući da imaju dovoljno gotovine, Kovačević je spreman pomoći bez novčane naknade. S druge strane, hranu puno više cijeni. “Zašto bih ljude opterećivao da mi plaćaju novcem kad imaju hranu koja vrijedi puno više od iznosa novca koji bi mi mogli dati za obavljen posao? Na primjer – ja radim jedan dan kod nekoga na selu, on meni da nekoliko kila mesa ili sira, da mi jaja. Natrpa me toliko da ne mogu doma nositi koliko toga ima. Kad dođem doma i pogledam, zna biti robe i za 500 kuna, kad bih to išao kupovati”.

Kaže da ga novac ne čini sretnim te da nikakav novac ne može nadoknaditi vrijeme izgubljeno u poslu koji ne voli raditi. Njegova supruga s kojom je godinu dana u braku također radi s njim kada su slobodni.

“Jedino vikendom i imamo slobodno. Kad se radi, jedan je dan slobodan. I što bismo onda radili taj dan? Odemo malo na selo, radimo s ljudima i vratimo se puni svega doma. Ljudi kod kojih idemo nam plate i put. Njima je ispod časti da od nekoga traže nešto raditi pa da ne plate put”, kaže Kovačević.

Ugovara poslove na udaljenosti do 50km

Nakon objaveo dobio je ponude za vikend-poslove iz cijele Hrvatske, međutim prihvatio je ponude za poslove na udaljenosti do 50 kilometara od njih budući da ne vozi automobil. “Nezgodno mi je da netko dolazi po mene, ja volim sjesti na autobus pa doći sam tamo gdje ću raditi”, priča Kovačević koji već ima isplanirano nekoliko radova.

“Za vikend idemo voćke obrezivati, a sljedeći tjedan smo dogovorili isto neke poljoprivredne radove. Ostale sam pauzirao i rekao da malo sačekaju dok si isplaniramo vrijeme. Neki mi nude novac, drugi nude da dođemo i ne radimo, samo da jedemo i družimo se”,rekao je.